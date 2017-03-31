Неделя футбола пройдет в Калининграде
В регионе с 28 июня по 2 июля пройдет Калининградская футбольная неделя. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности министра по культуре и туризму Андрей Ермак, сообщает
В регионе с 28 июня по 2 июля пройдет Калининградская футбольная неделя. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности министра по культуре и туризму Андрей Ермак, сообщает
Спортивный марафон будет приурочено к футбольному «Кубок конфедераций», который стартует в четырех российских городах в июне.
На стадионе «Балтика» организуют