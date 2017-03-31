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11:19 (мск), источник: Вести - Калининград

Неделя футбола пройдет в Калининграде

В регионе с 28 июня по 2 июля пройдет Калининградская футбольная неделя. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности министра по культуре и туризму Андрей Ермак, сообщает пресс-служба правительства области.

Спортивный марафон будет приурочено к футбольному «Кубок конфедераций», который стартует в четырех российских городах в июне.

На стадионе «Балтика» организуют фан-зону, где можно будет посмотреть матчи Кубка. Так же гостей праздника ждут футбольный бильярд, соревнования по пробитию пенальти, выступления фристайлеров и 24-часовой футбольный марафон. На главной арене областного центра в эти дни будет работать детская площадка, игровая зона и стрит-фуд.

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