Неделя футбола пройдет в Калининграде

Спортивный марафон будет приурочено к футбольному «Кубок конфедераций», который стартует в четырех российских городах в июне.

На стадионе «Балтика» организуют фан-зону, где можно будет посмотреть матчи Кубка. Так же гостей праздника ждут футбольный бильярд, соревнования по пробитию пенальти, выступления фристайлеров и 24-часовой футбольный марафон. На главной арене областного центра в эти дни будет работать детская площадка, игровая зона и стрит-фуд.