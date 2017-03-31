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10:04 (мск), источник: Известия

Глава ВЦИОМа: четверть россиян верят, что Солнце крутится вокруг Земли

Результаты опроса жителей РФ поразили даже опытного социолога.

Каждый четвертый житель России убежден, что это Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот, рассказал в интервью «Известиям» гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.

Социологи на протяжении нескольких лет задают россиянам этот вопрос, и всякий раз значительная часть населения демонстрирует приверженность альтернативному взгляду на устройство мира.

По данным опроса ВЦИОМ, четверть россиян верит в то, что не Земля вращается вокруг Солнца, а Солнце вокруг Земли. Это социологический факт, который мы установили, затем перепроверили и снова подтвердили.
Валерий Федоров
Гендиректор ВЦИОМа

Глава ВЦИОМа признался, что был поражен ответом части россиян на этот вопрос — другие социологические данные его настолько не впечатляли.

Комментарии
6
woodyM®SailorАВ
если бы ко мне на улице подошел какой то хрен и спросил что вокруг чего вращается я ответил бы что земля плоская и ваще мы не существуем а просто видим друг друга во сне.Де билы,что за опросы такие?!
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Сергей Саморуков
А что в этом удивительного при росте пропоганды от РПЦ ??? Если б такое в СССР было , то был бы шум . А сейчас это НОРМАЛЬНО .
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Антон Гагарин
Закрыть эту контору присосавшуюся к бюджету, у руководителя фантазия разыгралась не на шутку! Или он только что оскорбил четверть россиян.
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