Глава ВЦИОМа: четверть россиян верят, что Солнце крутится вокруг Земли
Результаты опроса жителей РФ поразили даже опытного социолога.
Результаты опроса жителей РФ поразили даже опытного социолога.
Каждый четвертый житель России убежден, что это Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот, рассказал в интервью «Известиям» гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.
Социологи на протяжении нескольких лет задают россиянам этот вопрос, и всякий раз значительная часть населения демонстрирует приверженность альтернативному взгляду на устройство мира.
По данным опроса ВЦИОМ, четверть россиян верит в то, что не Земля вращается вокруг Солнца, а Солнце вокруг Земли. Это социологический факт, который мы установили, затем перепроверили и снова подтвердили.
Глава ВЦИОМа признался, что был поражен ответом части россиян на этот вопрос — другие социологические данные его настолько не впечатляли.