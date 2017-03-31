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11:16 (мск), источник: Om1.ru

Омские парки, скверы и кладбища обработают от клещей

Перед обработкой специалисты избавятся от мусора, сухой травы и прошлогодних листьев — в них любят устраиваться клещи.

Источник: РИА "Новости"

В городе готовятся к проведению плановых работ по акарицидной обработке мест общего пользования.

Специальная противоклещевая обработка в Омске должна проходить дважды в год: перед весенним (май-июнь) и осенним (август-сентябрь) пиком активности клещей. В этом году планируется провести первую обработку в два этапа: апреле-мае и июле.

Подготовку к работам уже проводят городские предприятия «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и «Комбинат специальных услуг». Как сообщают в департаменте городского хозяйства, обработку проведут в парках, скверах, аллеях, кладбищах и других местах общего пользования.

Работы по акарицидной обработке начнется уже в апреле и закончатся в середине мая, если условия погоды будут благоприятными. Перед началом обработки территории, наиболее часто посещаемые горожанами, например, центральные аллеи и межаллейные дороги, очистят от растительности и прошлогодней листвы.

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