Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2»
Из-за опечатки в фамилии врачи отказались помочь парализованному омичу
Советник Путина рассказал о главном выводе из акций протеста в РФ
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Следователи рассказали, из-за чего разбился Ту-154 в Сочи – СМИ
СМИ:в рамках испытаний в РФ военную технику сожгут
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
СМИ о том, как на Донбассе сбит вертолет с командирами ВСУ
МВД о поведении полиции на митингах: Так не будет
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
9В тени стены
12Ливни затопили Перу
10Европейские деревья года
11:20 (мск), источник: СуперОмск

На случай выбросов омичам рекомендовали пить водку

На случай сильных загрязнений воздуха директор природоохранных программ экологической организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов советует выпивать полбутылки водки.

Сегодня в Омске дает пресс-конференцию директор природоохранных программ Общероссийской экологической организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов. В наш город он приехал, чтобы разобраться с выбросами этилмеркаптана.

Уровень загрязнения воздуха в 400 ПДК, который был отмечен в Омске, Пукалов назвал перебором и посоветовал омичам в таких случаях выпивать по полбутылки водки.

«Вдыхая 1 ПДК, человек чувствует себя нормально. В Омске было отмечено 400 ПДК. Это все-таки перебор. В случае сильных загрязнений по полбутылки водки нужно выпить. Такое у нас было в 2012 году в Воронеже, когда было 292 ПДК по бензопирену», — заявил Роман Пукалов.

Напомним, едкое зловоние окутало Омск в начале марта. Его дает этилмеркаптан — вещество, которое добавляют в газ для определения утечки.

На минувшей неделе и. о. руководителя Росприроднадзора по Омской области Сергей Еремин назвал источник загрязнения атмосферы. Это, по его словам, Нижегородский институт прикладных технологий, выполняющий функции подрядчика ремонтных работ на буферных прудах Омского нефтеперерабатывающего завода.

В свою очередь в региональном следственном комитете заявили, что предприятие, которое работает на буферных прудах, — одно из многих, которое проверяется силовиками в качестве источника распространения этилмеркаптана.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СМИ: Клинтон имела доступ к секретным данным, уже покинув Госдеп
В Чечне приняли закон о праве школьниц носить хиджаб
Госдума разрешит давать детям имена-аббревиатуры
Белоруссия не признала долг перед Россией за поставки газа
ЦБ отозвал лицензию на ОМС у страховой компании «Согласие-М»
СМИ: РФ предложила Японии построить электростанции на Курилах
SpaceX впервые произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
Спорт
Россия и Украина будут разведены при жеребьевке Лиги наций Накануне УЕФА опубликовал предварительный расклад в Лиге наций, которая заменит собой большую часть товарищеских матчей
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2» Новая ведущая реалити-шоу поделилась первыми подробностями о своей работе в популярном телепроекте
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Обычные ипотечные ставки стали ниже льготных
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь