На случай выбросов омичам рекомендовали пить водку

Сегодня в Омске дает пресс-конференцию директор природоохранных программ Общероссийской экологической организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов. В наш город он приехал, чтобы разобраться с выбросами этилмеркаптана.

Уровень загрязнения воздуха в 400 ПДК, который был отмечен в Омске, Пукалов назвал перебором и посоветовал омичам в таких случаях выпивать по полбутылки водки.

«Вдыхая 1 ПДК, человек чувствует себя нормально. В Омске было отмечено 400 ПДК. Это все-таки перебор. В случае сильных загрязнений по полбутылки водки нужно выпить. Такое у нас было в 2012 году в Воронеже, когда было 292 ПДК по бензопирену», — заявил Роман Пукалов.

Напомним, едкое зловоние окутало Омск в начале марта. Его дает этилмеркаптан — вещество, которое добавляют в газ для определения утечки.

На минувшей неделе и. о. руководителя Росприроднадзора по Омской области Сергей Еремин назвал источник загрязнения атмосферы. Это, по его словам, Нижегородский институт прикладных технологий, выполняющий функции подрядчика ремонтных работ на буферных прудах Омского нефтеперерабатывающего завода.

В свою очередь в региональном следственном комитете заявили, что предприятие, которое работает на буферных прудах, — одно из многих, которое проверяется силовиками в качестве источника распространения этилмеркаптана.