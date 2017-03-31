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17:24 (мск), источник: РИАЦ

Более 127 тысяч волгоградских семей получили маткапитал

С момента начала действия программы материнского капитала, выдано более 127 тысяч сертификатов. 69,4% семей уже распорядились его средствами.

Источник: РИАЦ

Самое популярное направление — улучшение жилищных условий — почти 92,7% заявлений. Об этом РИАЦ стало известно в ходе обсуждения вопроса о распоряжении средствами материнского капитала, которое состоялось региональном отделении Пенсионного фонда России.

На данный момент размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 тыс. рублей. Для вступления в программу у волгоградцев есть менее двух лет — для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Направления использования материнского капитала остаются теми же, их четыре: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

С марта 2017 года сокращены сроки выплаты средств материнского капитала. Если ранее на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского капитала закон отводил месяц и еще месяц на перечисление средств, то теперь срок перечисления средств сокращен с месяца до десяти рабочих дней.

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