Более 127 тысяч волгоградских семей получили маткапитал

Самое популярное направление — улучшение жилищных условий — почти 92,7% заявлений. Об этом РИАЦ стало известно в ходе обсуждения вопроса о распоряжении средствами материнского капитала, которое состоялось региональном отделении Пенсионного фонда России.

На данный момент размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 тыс. рублей. Для вступления в программу у волгоградцев есть менее двух лет — для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Направления использования материнского капитала остаются теми же, их четыре: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

С марта 2017 года сокращены сроки выплаты средств материнского капитала. Если ранее на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского капитала закон отводил месяц и еще месяц на перечисление средств, то теперь срок перечисления средств сокращен с месяца до десяти рабочих дней.