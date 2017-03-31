Схема движения транспорта в районе пл. Горького в Нижнем Новгороде будет изменена с 1 апреля

Согласно информации, движение по участку улицы Новой от площади Горького до улицы Ильинской будет разрешен только в направлении ул. Ильинской. На въезде и выезде с улицы будут установлены соответствующие знаки, указывающие на одностороннее движение.

Напомним, что ранее был разрешен поворот налево с ул. Ильинской на ул. Новую с ограничением в будни для грузового транспорта.

«МКУ “Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода” просит водителей обратить внимание на эти изменения и следовать указаниям дорожных знаков», — говорится в сообщении.