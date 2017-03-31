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10:52 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Схема движения транспорта в районе пл. Горького в Нижнем Новгороде будет изменена с 1 апреля

Схема движения транспорта в районе пл. Горького в Нижнем Новгороде будет изменена с 1 апреля 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, движение по участку улицы Новой от площади Горького до улицы Ильинской будет разрешен только в направлении ул. Ильинской. На въезде и выезде с улицы будут установлены соответствующие знаки, указывающие на одностороннее движение.

Напомним, что ранее был разрешен поворот налево с ул. Ильинской на ул. Новую с ограничением в будни для грузового транспорта.

«МКУ “Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода” просит водителей обратить внимание на эти изменения и следовать указаниям дорожных знаков», — говорится в сообщении.

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