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11:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Дожди ожидаются в Иркутске в ближайшие выходные

Воздух прогреется до +15°C.

Источник: IrkutskMedia.ru

Метеорологи обещают дожди в Иркутске в ближайшие выходные дни, 1 и 2 апреля. Температура воздуха днем будет около +15°C. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в Иркутском гидрометцентре.

— В субботу, 1 апреля, в столице Приангарья переменная облачность, ночью кратковременные дожди, днем без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 5−10 м/с. Температура ночью составит −1…+1°C, днем +13…+15°C, — рассказали в гидрометцентре.

В воскресенье, 2 апреля, в областном центре будет переменная облачность, без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 6−11 м/с. Ночью столбик термометра покажет +2…+4°C. Днем за окном будет +13…+15°C.

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