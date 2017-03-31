Дожди ожидаются в Иркутске в ближайшие выходные
Воздух прогреется до +15°C.
Воздух прогреется до +15°C.
Метеорологи обещают дожди в Иркутске в ближайшие выходные дни, 1 и 2 апреля. Температура воздуха днем будет около +15°C. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в Иркутском гидрометцентре.
— В субботу, 1 апреля, в столице Приангарья переменная облачность, ночью кратковременные дожди, днем без осадков. Ветер
В воскресенье, 2 апреля, в областном центре будет переменная облачность, без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер