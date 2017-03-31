Дожди ожидаются в Иркутске в ближайшие выходные

Метеорологи обещают дожди в Иркутске в ближайшие выходные дни, 1 и 2 апреля. Температура воздуха днем будет около +15°C. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в Иркутском гидрометцентре.

— В субботу, 1 апреля, в столице Приангарья переменная облачность, ночью кратковременные дожди, днем без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 5−10 м/с. Температура ночью составит −1…+1°C, днем +13…+15°C, — рассказали в гидрометцентре.