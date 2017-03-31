В два раза меньше стало соболя на заповедных землях в Иркутской области
В Прибайкальском национальном парке в 2017 году незначительно снизилась численность белки и
В Прибайкальском национальном парке в 2017 году незначительно снизилась численность белки и
Об этом 31 марта сообщает
В Тофаларском заказнике состояние популяций основных охотничьих видов животных стабильно, несколько увеличилась численность кабарги, благородного оленя, соболя. Снижение численности белки и зайца в заказнике является естественным этапом цикличности, свойственным этим видам. В заказнике «Красный Яр», несмотря на принимаемые меры по охране и биотехнии, произошло значительное снижение численности копытных. Вероятной причиной является увеличение численности волка, которая сейчас значительно выше оптимальной для поддержания баланса в экосистеме.
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В 2017 году инспекторы и сотрудники отдела науки для учёта животных прошли 1195 км, они фиксировали пересечения следов животных и встречи тетеревиных птиц. В результате обработки первичных материалов высчитана плотность населения и численность основных охотничьих видов по каждой из четырёх ООПТ. С 1 апреля специалисты учреждения приступят к весеннему учёту бурого медведя, а с 15 апреля — к учёту глухаря и тетерева «на току».