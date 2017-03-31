В два раза меньше стало соболя на заповедных землях в Иркутской области

Об этом 31 марта сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья» по итогам зимних маршрутных учётов диких животных. По мнению специалистов, это связано с подрывом кормовой базы соболя (в первую очередь, снижением численности мышевидных) из-за масштабных лесных пожаров 2015 года. Впервые после многолетнего перерыва в ПНП отмечены следы колонка — это пищевой конкурент соболя, очевидно, он занял освободившуюся часть экологической ниши.

В Тофаларском заказнике состояние популяций основных охотничьих видов животных стабильно, несколько увеличилась численность кабарги, благородного оленя, соболя. Снижение численности белки и зайца в заказнике является естественным этапом цикличности, свойственным этим видам. В заказнике «Красный Яр», несмотря на принимаемые меры по охране и биотехнии, произошло значительное снижение численности копытных. Вероятной причиной является увеличение численности волка, которая сейчас значительно выше оптимальной для поддержания баланса в экосистеме.

В Байкало-Ленском заповеднике малоснежная зима и связанная с этим доступность кормов способствовала тому, что значительная часть популяции копытных, которые обычно мигрируют на зимовку за пределы заповедника из-за глубокого снега, в этом году осталась зимовать на его территории. Поэтому при проведении ЗМУ были отмечены высокие концентрации северного и благородного оленей и даже локальные зимовки косули, обычно покидающей заповедник в начале ноября. Из-за того, что территория заповедника труднодоступна, ее сложно равномерно охватить учетными маршрутами, поэтому данные о состоянии численности копытных животных и их пространственном размещении требуют уточнения. Для этого в 2017 году запланировано проведение авиаучетов.

В 2017 году инспекторы и сотрудники отдела науки для учёта животных прошли 1195 км, они фиксировали пересечения следов животных и встречи тетеревиных птиц. В результате обработки первичных материалов высчитана плотность населения и численность основных охотничьих видов по каждой из четырёх ООПТ. С 1 апреля специалисты учреждения приступят к весеннему учёту бурого медведя, а с 15 апреля — к учёту глухаря и тетерева «на току».