Диджей Bananafox вызвался заменить Самойлову на «Евровидении-2017»

Новосибирец Bananafox предложил свою кандидатуру от России на конкурс «Евровидение-2017» после того, как служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны Юлии Самойловой, с детства передвигающейся на инвалидной коляске. Несмотря на это, СБУ отказалась пускать девушку в Киев, так как ранее она посещала Крым в обход Украины.

Глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре дала Киеву последний срок — оргкомитет конкурса должен решить все проблемы до конца следующей недели. «Такое поведение абсолютно недопустимо. Я глубочайше сожалею, что “Евровидение” используют в политических играх», — заявила Делтенре в интервью швейцарскому изданию Blick.

В случае если Самойлову так и не пустят на Украину, Россия может отправить в Киев новосибирского диджея Дмитрия Бондаря, который занимается электронной танцевальной музыкой с 2008 года.