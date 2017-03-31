Диджей Bananafox вызвался заменить Самойлову на «Евровидении-2017»

Новосибирец Bananafox предложил свою кандидатуру от России на конкурс «Евровидение-2017» после того, как служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны Юлии Самойловой, с детства передвигающейся на инвалидной коляске. Несмотря на это, СБУ отказалась пускать девушку в Киев, так как ранее она посещала Крым в обход Украины.
Глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре дала Киеву последний срок — оргкомитет конкурса должен решить все проблемы до конца следующей недели. «Такое поведение абсолютно недопустимо. Я глубочайше сожалею, что “Евровидение” используют в политических играх», — заявила Делтенре в интервью швейцарскому изданию Blick.
В случае если Самойлову так и не пустят на Украину, Россия может отправить в Киев новосибирского диджея Дмитрия Бондаря, который занимается электронной танцевальной музыкой с 2008 года.
«Да, я предлагаю себя вместо Самойловой. Я считаю, что изначально выбрать ее без зрительского голосования было полным абсурдом. Моя команда собирает электронные подписи от фан-базы, затем будет отправлено официальное письмо Министерству культуры России и организаторам Еvrovision, — сообщил VN.ru Дмитрий Бондарь.
Bananafox рассчитывает, что на сбор необходимых 100 тысяч подписей должен уйти месяц. Пока что собрано всего 8 тысяч. Однако даже если диджей соберет всего 15−20 тысяч подписей, он все равно намерен отправить официальный запрос.
По словам Дмитрия, типичные участники «Евровидения» — это эстрадные певцы. «Почему в истории конкурса не было электронных музыкантов? — возмущается музыкант из Новосибирска. — Я буду первым и выступлю без единого слова!».