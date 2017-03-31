Синоптики назвали дату потепления в Новосибирске

Штормовой ветер будет дуть со скоростью 27 метров в секунду, которых чуть-чуть не хватает, чтобы ветер назвать ураганом (33 метра в секунду).

— В Кочках Новосибирской области ночью был побит рекорд по осадкам, — сообщил VN.ru пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. — За ночь здесь выпало 10 миллиметров осадков, чего не было с 1983 года.

Сегодня казахстанский циклон покинет территорию Новосибирской области, но уже завтра с Урала придет еще один.

— При прохождении холодного атмосферного фронта усилится ветер, его порывы могут достигать 20−25 метров в секунду, будут наблюдаться осадки в виде снега, температура днем понизится, а ночью в некоторых районах области столбик термометра опустится до минус 17 градусов, — продолжает синоптик. — В выходные дни погода продолжит показывать свое непостоянство. Дни будут хмурыми и ветреными, а ночи морозными.

Такие малоприятные погодные явления продержатся в Новосибирске до 5 апреля.

— Затем новосибирцев ждет более комфортная погода, но пока говорить об этом с уверенностью рано, — подытожил Ренад Ягудин.

В ГУ МЧС по Новосибирской области добавили: