Бесплатные консультации врачей-специалистов смогут получить ростовчане

Согласно информации из официальных источников, акция пройдет в ТРК «Горизонт» с 15.00 до 18.00.

В это время все желающие смогут получить там бесплатные консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, стоматолога, педиатра, детского невролога, ортопеда, офтальмолога, логопеда и психолога.

Для детей и подростков будет организовано бесконтактное компьютерное исследование позвоночника.

На парковке перед торговым центром можно будет определить уровень глюкозы крови, пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и флюорографическое исследование.