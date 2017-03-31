Бесплатные консультации врачей-специалистов смогут получить ростовчане
Бесплатные консультации
Бесплатные консультации
Согласно информации из официальных источников, акция пройдет в ТРК «Горизонт» с 15.00 до 18.00.
В это время все желающие смогут получить там бесплатные консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, стоматолога, педиатра, детского невролога, ортопеда, офтальмолога, логопеда и психолога.
Для детей и подростков будет организовано бесконтактное компьютерное исследование позвоночника.
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