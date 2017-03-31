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11:15 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Бесплатные консультации врачей-специалистов смогут получить ростовчане

Бесплатные консультации врачей-специалистов смогут получить жители донской столицы в рамках акции «Новый Ростов — Здоровый Ростов».

Согласно информации из официальных источников, акция пройдет в ТРК «Горизонт» с 15.00 до 18.00.

В это время все желающие смогут получить там бесплатные консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, стоматолога, педиатра, детского невролога, ортопеда, офтальмолога, логопеда и психолога.

Для детей и подростков будет организовано бесконтактное компьютерное исследование позвоночника.

На парковке перед торговым центром можно будет определить уровень глюкозы крови, пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и флюорографическое исследование.

Посетителей акции ждут лотерея, розыгрыш призов от городских фитнес-клубов и медицинских центров, а также выступления творческих и спортивных коллективов.

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