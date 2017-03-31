Митинг «За чистый город!» состоится в Нижнем Новгороде 31 марта, сообщают организаторы.

Активисты намерены начать сбор подписей под коллективным обращением к президенту России Владимиру Путину. Неравнодушные нижегородцы намерены достучаться до высшей власти с просьбой дать объективную оценку действиям местных чиновников в сфере благоустройства и ЖКХ.

«Мусор, грязь, разрушение памятников истории и архитектуры, разбитые дороги и отсутствие качественной работы общественного транспорта — свидетельство неспособности местной власти работать профессионально и ответственно без строгого контроля федерального центра в лице главы государства Владимира Путина», — отмечают организаторы акции.

Митинг «За чистый город!» официально согласован администрацией Нижнего Новгорода.