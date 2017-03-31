Оборудовать тротуарами несколько улиц обязали администрацию Хабаровска

Также тротуар отсутствует на улице Краснодарской — от дома 6 до дома 32 и от дома 50 до остановки «Весовая овощесовхоза», и от нее до дома 71.

По результатам проверки прокурор направил в суд исковое заявление. В результате требования служащего были удовлетворены. Администрацию Хабаровска обязали в течение трех месяцев оборудовать тротуарами указанные участки улиц, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.