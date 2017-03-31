Мэрия Владивостока показала бюст Пушкина, который горожане не видели 8 лет

Владивосток, 31 марта, PrimaMedia.

Скрываемый уже восемь лет от глаз широкой общественности памятник Пушкину, некогда венчавший Пушкинский сквер, показали представители администрации Владивостока, чтобы опровергнуть теорию об утрате объекта культурного наследия, коим являются и бронзовый бюст, и гранитный постамент. Оказалось, что мимо памятника каждый день проезжают тысячи горожан и ничего об этом не подозревают — законсервированным он хранится прямо на улице в трамвайном депо. О состоянии ОКН-а, сроках и месте установки ИА PrimaMedia рассказали в городском управлении культуры.