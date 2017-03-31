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11:15 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Мэрия Владивостока показала бюст Пушкина, который горожане не видели 8 лет

Уже несколько лет объект культурного наследия хранится в трамвайном депо.

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фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Владивосток, 31 марта, PrimaMedia.

Скрываемый уже восемь лет от глаз широкой общественности памятник Пушкину, некогда венчавший Пушкинский сквер, показали представители администрации Владивостока, чтобы опровергнуть теорию об утрате объекта культурного наследия, коим являются и бронзовый бюст, и гранитный постамент. Оказалось, что мимо памятника каждый день проезжают тысячи горожан и ничего об этом не подозревают — законсервированным он хранится прямо на улице в трамвайном депо. О состоянии ОКН-а, сроках и месте установки ИА PrimaMedia рассказали в городском управлении культуры.

— Бронзовый бюст и гранитный постамент, на котором высечена надпись — две неделимые части объекта культурного наследия, — продолжает специалист. — Когда его только-только привезли во Владивосток, возникла проблема — постамент визуально оказался слишком низким, и чтобы это исправить, решили водрузить его на дополнительную платформу — жернов.

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