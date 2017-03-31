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10:55 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Организатор Монстрации подал заявку в мэрию Новосибирска

Артем Лоскутов планирует, что в традиционном для Новосибирска первомайском шествии примут участие более 5 тысяч человек.

Источник: Вести - Новосибирск

Организатор Монстрации подал заявку в мэрию Новосибирска, об этом сам Лоскутов рассказал «Вестям».

В уведомлении о проведении массового мероприятия Лоскутов указывает, что в этом году Монстрация будет иметь статус «передвижной выставки полиграфической продукции». Сам он является представителем «Совета командующих».

Цель мероприятия — «сохранение традиций празднования Первомая в г. Новосибирске в виде передвижной выставки-прогулки горожан по Красному проспекту с авторскими картинами, ребусами и прочей полиграфической продукцией в руках, известной как Монстрация».

Местом сбора указан «Дом-книжка» по адресу Красный проспект, 157. Маршрут движения — по нечетной стороне Красного проспекта. Мероприятие продлится с 12 до 15 часов. Финальное место — сквер у Новосибирского театра оперы и балета.

Предполагаемое количество участников — 5 тысяч 1 человек.

«Подгоняем под культурный формат, дабы законов не нарушать», — прокомментировал «Вестям» Лоскутов.

Первомайские шествия с абсурдистскими и смешными лозунгами проходят в Новосибирске с 2004 года и стали городской традицией. За организацию акции художник Артем Лоскутов получил национальную премию в области современного искусства «Инновация», учрежденную Государственным центром современного искусства и Минкультуры.

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