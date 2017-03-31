Видео: В Казани скорую помощь не впускают во двор
(Казань, 31 марта, «Татар-информ»). 31 марта пользователи социальных сетей выложили видео о том, как в Казани автомобилю скорой помощи запрещают въезд в огороженный двор жилого дома.
(Казань, 31 марта, «Татар-информ»). 31 марта пользователи социальных сетей выложили видео о том, как в Казани автомобилю скорой помощи запрещают въезд в огороженный двор жилого дома.
На записи видно, что охранник отказывается пропустить скорую помощь за шлагбаум и фельдшеры вынуждены идти пешком до дома. Инцидент произошел накануне ночью возле дома № 51/11 по улице Серова.