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16:19 (мск), источник: ИА Татар-информ

Видео: В Казани скорую помощь не впускают во двор

(Казань, 31 марта, «Татар-информ»). 31 марта пользователи социальных сетей выложили видео о том, как в Казани автомобилю скорой помощи запрещают въезд в огороженный двор жилого дома.

На записи видно, что охранник отказывается пропустить скорую помощь за шлагбаум и фельдшеры вынуждены идти пешком до дома. Инцидент произошел накануне ночью возле дома № 51/11 по улице Серова.

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