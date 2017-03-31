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10:51 (мск), источник: Actualitati.md

Больше половины граждан РМ говорят на молдавском языке

Об этом свидетельствуют данные переписи 2014 года, представленные сегодня Национальным бюро статистики РМ, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

В ходе переписи респондентов спрашивали на каком языке они говорят. Более половины — 52,7% — уверенно ответили, что они говорят на молдавском языке.

В то же время 22,2% заявили, что говорят на румынском. 13,5% опрошенных заявили, что говорят на русском языке, а еще 2% говорят на гагаузском языке.

Actualitati.md напоминает, что перепись населения и жилищного фонда в Молдове проводилась с 12 по 25 мая 2014 года. В ней задействовали почти 11 тысяч переписчиков.

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