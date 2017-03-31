Больше половины граждан РМ говорят на молдавском языке

В ходе переписи респондентов спрашивали на каком языке они говорят. Более половины — 52,7% — уверенно ответили, что они говорят на молдавском языке.

В то же время 22,2% заявили, что говорят на румынском. 13,5% опрошенных заявили, что говорят на русском языке, а еще 2% говорят на гагаузском языке.

Actualitati.md напоминает, что перепись населения и жилищного фонда в Молдове проводилась с 12 по 25 мая 2014 года. В ней задействовали почти 11 тысяч переписчиков.