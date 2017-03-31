Больше половины граждан РМ говорят на молдавском языке
Об этом свидетельствуют данные переписи 2014 года, представленные сегодня Национальным бюро статистики РМ, сообщает Actualitati.md.
Об этом свидетельствуют данные переписи 2014 года, представленные сегодня Национальным бюро статистики РМ, сообщает Actualitati.md.
В ходе переписи респондентов спрашивали на каком языке они говорят. Более половины — 52,7% — уверенно ответили, что они говорят на молдавском языке.
В то же время 22,2% заявили, что говорят на румынском. 13,5% опрошенных заявили, что говорят на русском языке, а еще 2% говорят на гагаузском языке.
Actualitati.md напоминает, что перепись населения и жилищного фонда в Молдове проводилась с 12 по 25 мая 2014 года. В ней задействовали почти 11 тысяч переписчиков.