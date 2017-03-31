Известному ВУЗу Санкт-Петербурга запретили принимать абитуриентов
Роспотребнадзор запретил
Роспотребнадзор запретил
По сообщению Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, к такому шагу пришлось прибегнуть
Институт уже сделал заявление по этому поводу.
Был сделан ряд замечаний, касающихся оформления научных работников института на работу, оформления договоров, заключённых со студентами, и содержания сайта института. Эти замечания не являются существенными, носят технический характер и не касаются образовательной и иной деятельности.
Также руководство СПБКиТ выразило надежду, что в скором времени все ограничения будут сняты.
«Институт продолжает свою работу в нормальном, рабочем режиме. Выражаем твёрдую уверенность, что после устранения замечаний в установленный Рособрнадзором срок (11 апреля 2017 года) и их рассмотрения Рособрнадзором в течение месяца ограничения по приёму студентов будут сняты».