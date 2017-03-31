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10:59 (мск), источник: ДЕЙТА

Заявления об опасных вкладышах сделало жвачку популярной в Приморье

Скандальная история с опасной жевательной резинкой бренда «5» уже несколько недель не сходит со страниц СМИ и соцсетей, в том числе и Приморья, напоминает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Находящийся внутри упаковки вкладыш с заданиями в стиле игры «Правда или действие» взбудоражил умы родителей, расшевелили чиновников и следственные органы. Внимание вышеперечисленных привлекли странные задания, содержащиеся на вкладыше жвачки.

Например, предложение подумать, что бы они хотели успеть сделать до смерти, или проходить весь день в чёрном. Особое негодование вызвало предложение взобраться на крышу высотного здания и сделать там «селфи». В результате бурной реакции возмущенной общественности, посчитавшей подобные задания призывом к совершению суицида среди подростков и детей, жевательную резинку марки «5» стали изымать из торговых сетей Приморья. Как, впрочем, по всей стране, в том числе в офисах компании производителя Wrigley.

Свое заключение о содержимом вкладышей еще предстоит сделать Роспотребнадзору, но специалисты регионального департамента лицензирования и торговли считают его опасным: «Но мы обнаружили, что на обертках жевательной резинки действительно присутствуют надписи, призывающие к выполнению различных заданий с риском для жизни. Департамент оперативно направил обращения в адрес почти двух с половиной тысячи предприятий региона розничной торговли с рекомендацией незамедлительно приостановить реализацию товара», — заявила директор регионального департамента лицензирования и торговли администрации края Елена Коваль.

За две недели проверены 156 приморских предприятий розничной торговли. Опасная жевательная резинка чиновниками найдена в 10 магазинах.

ИА «Дейта» не располагает данными, как подобные мероприятия повлияли на снижение уровня случаев суицида среди детей и подростков.

На последнем заседании Думы начальник полиции Владивостока Сергей Гусев заявил, что работа по предотвращению детского суицида находится под постоянным контролем полиции и в этом направлении уже проделан большой объем работы.

«Очень серьезный разговор у меня состоялся с директорами школ, я их спросил: “зачем у вас там социальные педагоги?”. На сегодняшний день они самые близкие к детям. И они должны были самыми первыми эти моменты вычислять» — рассказал полицейский депутатам города.

По словам Гусева, полицией города предотвращено порядка семи случаев детского суицида только в этом году. Четыре ребенка помещены в медицинские учреждения на лечение. По остальным ведется профилактическая работа.

Р.S. Об опасной жвачке сегодня пишут так много, что ее стали замечать на прилавках даже те, кто не знал о ее существовании. Корреспондент ИА «Дейта» решил приобрести запретную пятерку. Но вкладыша с предложением поиграть в «Правду или действие», в них не оказалось. То ли купленная жвачка была выпущена, когда игра еще не начиналась, то ли уже после того, как закончилась.

Вообще разразившийся скандал с жевательной резинкой «5», вызывает у наблюдателей странные ощущения. С одной стороны, судя по фотографиям в соцсетях, содержание вкладышей действительно странное, возможно, не совсем детское. Но ведь она и не заявлена, как детская. С другой — связь между жвачкой и совершением суицида детьми и подростками, кажется несколько надуманной.

Вся история наводит некоторых экспертов на мысль, что, возможно, выпуск «5» с провокационными заданиями не просто глупость производителя, а «оригинальный способ продвижения»?

Андрей Горюнов.

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