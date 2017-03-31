Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2»
Американский посол ответил на предложение вернуть Аляску России
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Пять звезд, которые были изгоями в школе
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Любовники, роскошь и деньги: история жизни Сергея ДягилеваКак известный антрепренер много лет подряд эпатировал парижскую публику и находил деньги на свои невероятные постановки
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Путин пошутил над словами главы Исландии об армии страны - СМИ
Храбрящийся Путин, усталый Медведев посетили Север
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
СМИ: все двигатели для ракет России оказались бракованными
Храбрящийся Путин, усталый Медведев на Севере
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
9В мире зацвела сакура
1195-летие Ирины Антоновой
9Индуистский Новый год
15:35 (мск), источник: Вести - Калининград

Калининградец поедет до Владивостока на велосипеде

Калининградец Алексей Самбуров отправится в одиночное путешествие на велосипеде во Владивосток.

Спортсмен на протяжении нескольких месяцев готовился к столь продолжительной поездке. За плечами у него более чем десятилетний опыт в разных видах туризма.

Его путешествие будет пролегать по территории России, Литвы, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Он посвящает свой велопробег деятельности фонда «Подари жизнь», направленную на поддержку детей, больных онкологическими заболеваниями.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Пилот авиалайнера умер во время посадки
Участники бойз-бэнда признались, что являются девушками
Пилот авиалайнера умер во время посадки
Кремль прокомментировал вопрос ношения хиджабов в школах
Медведев подал декларацию о доходах за 2016 год
Жириновский: Нужно отпустить всех задержанных после митингов
Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры
В России хотят ограничить время работы гипермаркетов
Полковник СБУ убит в результате взрыва в центре Мариуполя
Хакеры заразили компьютеры тысячи сторонников ИГ
Спорт
Семак vs Семин, Гончаренко vs Скрипченко, южное дерби в Ростове Выделяем главные интриги 21-го тура чемпионата России
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов» Слова бывшего ведущего популярного телешоу в эфире «Нашего радио» возмутили не только участников проекта, но и его коллег
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
«Зенит-Арена» будет сдана 31 марта
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь