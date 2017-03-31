Калининградец поедет до Владивостока на велосипеде

Спортсмен на протяжении нескольких месяцев готовился к столь продолжительной поездке. За плечами у него более чем десятилетний опыт в разных видах туризма.

Его путешествие будет пролегать по территории России, Литвы, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Он посвящает свой велопробег деятельности фонда «Подари жизнь», направленную на поддержку детей, больных онкологическими заболеваниями.