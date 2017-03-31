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12:51 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде возобновляет движение автобусный маршрут к рельсобусу

Автобус маршрута № 1ж возобновляет рейсы с ул. О. Кошевого до остановочного пункта «Киевская» с 3 апреля, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пресс-службе Калининградской железной дороги в пятницу.

Автобусы будут подвозить жителей Московского района к остановочному пункту «Киевская» с промежуточными остановками на улицах О. Кошевого, Карамзина, у школы № 56, на Южном бульваре, ул. У. Громовой, Батальной, Автомобильной, Коммунистической, у кинотеатра «Родина», Балтийского рынка, ул. П. Морозова (в районе о.п. Киевская).

Время отправление автобусов от остановки «ул. О. Кошевого» — в 6:50 и 7:30. Время прибытия на остановку «ул. П. Морозова» — в 7:15 и 8:25. Такой график работы автобусов позволит пассажирам осуществить пересадку на рельсовый автобус, который отправляется от остановочного пункта «Киевская» в 7:24 (до Чкаловска через Северный вокзал и о.п. «Сельма») и в 8:33 (до Северного вокзала), отметили в КЖД.

Приобретенный в автобусе № 1Ж билет действителен также и на поездку в рельсобусе. Стоимость комбинированной поездки «автобус + поезд» до Северного вокзала и остановочного пункта «Сельма» по полному тарифу составляет 20 рублей, до станции Чкаловск — 22 рубля, для школьников и студентов очной формы обучения — 10 и 11 рублей соответственно.

Отмечается, что доставку пассажиров автобуса организует Калининградская пригородная пассажирская компания.

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