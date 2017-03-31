Перепись: 75% граждан РМ считают себя молдаванами
Об этом свидетельствуют данные переписи 2014 года, представленные сегодня Национальным бюро статистики РМ, сообщает Actualitati.md.
Об этом свидетельствуют данные переписи 2014 года, представленные сегодня Национальным бюро статистики РМ, сообщает Actualitati.md.
Согласно исследованию, 75% респондентов считают себя молдаванами, гагаузами себя назвали 4,6% граждан Молдовы, русскими — 4,1%, украинцами — 6,6%, румынами — 7%, болгарами — 1,9%.
Данные результаты в очередной раз подтвердили правильность позиции всенародно избранного президента Молдовы Игоря Додона и показали, что граждане страны ценят свою национальную идентичность, не считают себя одним целым с другой нацией, и хотят жить в независимой Республике Молдова.
Actualitati.md напоминает, что перепись населения и жилищного фонда в Молдове проводилась с 12 по 25 мая 2014 года. В ней задействовали почти 11 тысяч переписчиков.