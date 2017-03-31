Перепись: 75% граждан РМ считают себя молдаванами

Согласно исследованию, 75% респондентов считают себя молдаванами, гагаузами себя назвали 4,6% граждан Молдовы, русскими — 4,1%, украинцами — 6,6%, румынами — 7%, болгарами — 1,9%.

Данные результаты в очередной раз подтвердили правильность позиции всенародно избранного президента Молдовы Игоря Додона и показали, что граждане страны ценят свою национальную идентичность, не считают себя одним целым с другой нацией, и хотят жить в независимой Республике Молдова.

Actualitati.md напоминает, что перепись населения и жилищного фонда в Молдове проводилась с 12 по 25 мая 2014 года. В ней задействовали почти 11 тысяч переписчиков.