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12:18 (мск), источник: Индикатор

Ученые выяснили, какая погода была раньше на Марсе

Исследователи из Колорадского университета в Боулдере установили, что большую часть своей атмосферы Марс потерял из-за бомбардировки солнечным ветром. Ученые считают, что это изменило климат Красной планеты с теплого и влажного на сухой и холодный. Исследование опубликовано в журнале Science.

Источник: NASA

Климат на планете во многом зависит от состава атмосферы. Чтобы лучше понять, как атмосфера Марса меняется с течением времени, ученые решили измерить концентрации двух изотопов аргона в атмосфере на разных высотах.

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Исследователи выяснили, что более легкий изотоп аргона на больших высотах встречается чаще, чем тяжелый и солнечному ветру легче «выбросить» его из атмосферы. С помощью данных, полученных американским спутником MAVEN, ученые установили, что 66% аргона исчезло из атмосферы Марса с начала зарождения планеты.

Ученые предполагают, что атмосфера Марса когда-то была толщиной с атмосферу Земли и состояла в основном из углекислого газа. К сегодняшнему дню большая часть атмосферы Красной планеты «выветрилась», что привело к глобальным изменениям марсианского климата.

Основная цель MAVEN — изучение состояния и эволюции атмосферы Марса, в частности, потери планетой своей атмосферы. Спутник запущен в рамках миссии NASA по поиску следов жизни на Марсе.

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