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14:21 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Вместе с ураганом в Новосибирск придёт похолодание до -17 градусов

Ураганный ветер в регионе будет бушевать ещё и завтра. Об этом предупредили синоптики.

Источник: Вести - Новосибирск

Анна Лапчик, начальник Новосибирского Гидрометцентра: «Если на сегодня мы давали порывы ветра до 25 метров в секунду, то на завтра — день первого и ночь второго апреля — это будут порывы до 24 метров в секунду. Уже с прохождением следующего арктического фронта у нас ожидается более существенное понижение температуры».

Непогоду в наш регион принёс холодный контрастный фронт. Порывы до 25-ти метров в секунду регистрировали на метеостанциях в Карасуке и Маслянино. Стихнет ветер в воскресенье. Давление начнёт расти, а вот температура падать. По области ночью до минус 12-ти, местами 17-ти градусов мороза. Днем также прохладно: от минус 4-х до плюс двух градусов.

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