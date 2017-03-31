Вместе с ураганом в Новосибирск придёт похолодание до -17 градусов

Анна Лапчик, начальник Новосибирского Гидрометцентра: «Если на сегодня мы давали порывы ветра до 25 метров в секунду, то на завтра — день первого и ночь второго апреля — это будут порывы до 24 метров в секунду. Уже с прохождением следующего арктического фронта у нас ожидается более существенное понижение температуры».

Непогоду в наш регион принёс холодный контрастный фронт. Порывы до 25-ти метров в секунду регистрировали на метеостанциях в Карасуке и Маслянино. Стихнет ветер в воскресенье. Давление начнёт расти, а вот температура падать. По области ночью до минус 12-ти, местами 17-ти градусов мороза. Днем также прохладно: от минус 4-х до плюс двух градусов.