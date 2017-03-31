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12:26 (мск), источник: Prokazan.ru

Летом на Казанке запретят движение судов

Летом на Казанке во время проведения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по воздушным гонкам Red Bull Air Race закроют движение для судов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Так, использование маломерных судов, а также парусных, прогулочных, спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки, гребные лодки будет запрещено на участке реки Казанки от Ленинской дамбы до перекрёстка улиц Чуйкова — Гаврилова.

 — Запрет будет действовать с 13:00 до 23:00 18 июня, с 16:00 22 июня до 02:00 23 июня, с 13:00 до 23:00 24 июня, с 16:00 28 июня до 02:00 29 июня, с 08:00 20 июля до 14:00 24 июля. На этих участках будут дежурить сотрудники ГИМС, сотрудники МВД и Росгвардии, — говорится в сообщении.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. В столице Татарстана будут играть сборные Португалии и Мексики — 18 июня, и сборные Германии и Чили — 22 июня.

Экстремальное авиашоу Red Bull Air Race впервые в Казани состоится 22 и 23 июля. Помимо Казани, гонщики в 2017 году выступят в Абу-Даби, Сан-Диего, Индианаполисе и ряде других городов.

Справка

Red Bull Air Race — это международный чемпионат по авиагонкам, в рамках которого лучшие пилоты легкомоторных самолетов соревнуются в скорости и мастерстве прохождения специальных низковысотных трасс. Проходя трассу, обозначенную надувными пилонами, мастера аэробатики демонстрируют фигуры высшего пилотажа на скорости до 400 километров в час в борьбе за секунды итогового времени и очки. Чемпион серии определяется в конце сезона по количеству набранных очков.

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