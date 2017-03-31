Выходные на Кубани ожидаются без осадков

«В субботу, 1 апреля, температура воздуха ночью составит порядка 0 °C, …+5°C, местами в крае заморозки до −1…−3°, днем — около +10°C, …+15°C. В воскресенье, 2 апреля, ночью прогнозируется около 0°C…+5°C местами в северной половине края и юго-восточных районах до -1°C…-4°C, днем — +12°C…+17°C», — уточняется в сообщении.

На Черноморском побережье осадков также не ожидается. Температура воздуха ночью составит порядка +1°C…+6°C, днем +10°C…+15°C.