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12:54 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге отправили в печь полтора центнера санкционки

Петербургский предприниматель, торгующий продуктами, незаконно привезенными из попавших под контрсанкции европейских стран, остался без крупной партии товара: все деликатесы сняли с полок и уничтожили.

Источник: AP 2017

Как сообщила 31 марта пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти, у индивидуального предпринимателя, занимающегося розничной торговлей, сотрудники ведомства при поддержке Пулковской таможни изъяли колбасы, масло, творог, йогурты, сыры разных видов и копченую рыбу.

Никаких ветеринарно-сопроводительных документов и соответствующих разрешений продавец предоставить не смог. При этом, судя по маркировкам, товар произвели в странах Евросоюза: на этикетках значились Германия, Нидерланды, Дания, Литва, Латвия, Испания, Италия, Польша, Швеция, Финляндия, Франция, Эстония.

Всего набралось больше 150 килограммов, которые в соответствии с законом сожгли.

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