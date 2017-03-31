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12:10 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Человек попал под поезд на ж/д станции «Фили» на западе Москвы

Человек попал под поезд на железнодорожной станции «Фили» на западе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

Источник: Reuters

«По поступившей информации, на ж/д станции “Фили” человек попал под поезд, следовавший по направлению в Москву», — сообщил собеседник агенства.

На месте работают экстренные службы, дальнейшая информация уточняется.

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