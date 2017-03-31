Человек попал под поезд на ж/д станции «Фили» на западе Москвы
Человек попал под поезд на железнодорожной станции «Фили» на западе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.
Человек попал под поезд на железнодорожной станции «Фили» на западе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.
«По поступившей информации, на ж/д станции “Фили” человек попал под поезд, следовавший по направлению в Москву», — сообщил собеседник агенства.
На месте работают экстренные службы, дальнейшая информация уточняется.