Мэрия получила почти 50 обращений из-за штормового ветра в Новосибирске

Антон Лучанский, Корреспондент: Как рассказал Станислав Пашков, директор ЕДДС, на 14 часов ведомство получило 6 обращений по упавшим деревьям, 15 обращений по обрывам линии электропередач, 21 обращение по сорванным кровлям. Все они получены и обрабатываются. Это — ситуация только по Новосибирску, есть и другие обращения, которые отрабатывают другие службы.

До сих пор не восстановлено энергоснабжение по адресам ул. Семьи Шамшиных, 88, Телевизионная, 28, Ярославского 4, Стрелочная 6а. Первый срок ликвидации — 18 часов.

Не исключено, что и после этого времени экстренные службы будут работать и обрабатывать сообщения от граждан.

Усиление ветра в регионе продолжается. Штормовое предупреждение действует на 1 и 2 апреля. Нам нужно готовиться и к другим чрезвычайным ситуациям. В ЕДДС нас уверили, что сил на ликвидацию последствия разгула стихии хватит.