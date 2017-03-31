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12:17 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Мэрия получила почти 50 обращений из-за штормового ветра в Новосибирске

В эти минуты в единой диспетчерской Новосибирска проходит экстренный брифинг.

Антон Лучанский, Корреспондент: Как рассказал Станислав Пашков, директор ЕДДС, на 14 часов ведомство получило 6 обращений по упавшим деревьям, 15 обращений по обрывам линии электропередач, 21 обращение по сорванным кровлям. Все они получены и обрабатываются. Это — ситуация только по Новосибирску, есть и другие обращения, которые отрабатывают другие службы.

До сих пор не восстановлено энергоснабжение по адресам ул. Семьи Шамшиных, 88, Телевизионная, 28, Ярославского 4, Стрелочная 6а. Первый срок ликвидации — 18 часов.

Не исключено, что и после этого времени экстренные службы будут работать и обрабатывать сообщения от граждан.

Усиление ветра в регионе продолжается. Штормовое предупреждение действует на 1 и 2 апреля. Нам нужно готовиться и к другим чрезвычайным ситуациям. В ЕДДС нас уверили, что сил на ликвидацию последствия разгула стихии хватит.

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