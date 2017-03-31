Ледовую переправу на остров Ольхон закрыли в Иркутской области
Это связано с повышением дневных температур.
Это связано с повышением дневных температур.
Комиссия в составе государственных инспекторов по маломерным судам приняла решение закрыть ледовую переправу из залива Куркут до острова Ольхон по льду озера Байкал. По мнению специалистов,
На сегодняшний день уже прекращена эксплуатация 27-ми ледовых переправ из 52-х, которые функционировали прошлой зимой. Закрыты также четыре переправы в Тайшетском районе, по две — в Братском и
«Закрытие переправ идет в соответствии с графиком, этому способствует теплая погода. Толщина льда не позволяет допускать не только выезд на лед на автомобиле, но и массовый выход людей. До открытия навигации на остров Ольхон с большой земли будет ходить судно на воздушной подушке», — отметили в ведомстве.
Сотрудники ГИМС и специалисты дорожных служб убедительно просят водителей быть предельно внимательными на ледовых трассах, обращать внимание на дорожные знаки с указанием допустимой нагрузки на лед, соблюдать правила безопасности при движении. Будьте бдительны — не оставляйте без присмотра детей.