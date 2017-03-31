Ледовую переправу на остров Ольхон закрыли в Иркутской области

Комиссия в составе государственных инспекторов по маломерным судам приняла решение закрыть ледовую переправу из залива Куркут до острова Ольхон по льду озера Байкал. По мнению специалистов, из-за высоких дневных температур изменилась структура льда, поэтому его безопасность уже не зависит от толщины. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

На сегодняшний день уже прекращена эксплуатация 27-ми ледовых переправ из 52-х, которые функционировали прошлой зимой. Закрыты также четыре переправы в Тайшетском районе, по две — в Братском и Казачинско-Ленском, по одной — в Жигаловском и Усть-Кутском районах.

«Закрытие переправ идет в соответствии с графиком, этому способствует теплая погода. Толщина льда не позволяет допускать не только выезд на лед на автомобиле, но и массовый выход людей. До открытия навигации на остров Ольхон с большой земли будет ходить судно на воздушной подушке», — отметили в ведомстве.

Сотрудники ГИМС и специалисты дорожных служб убедительно просят водителей быть предельно внимательными на ледовых трассах, обращать внимание на дорожные знаки с указанием допустимой нагрузки на лед, соблюдать правила безопасности при движении. Будьте бдительны — не оставляйте без присмотра детей.