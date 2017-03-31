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13:09 (мск), источник: Baikal-info.ru

Российский научный фонд поддержал проект НИИ биологии ИГУ

ИГУ стал единственным вузом Иркутской области в списке 427 победителей.

В конкурсе грантов Российского научного фонда на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами победил проект под руководством доктора биологических наук, директора НИИ биологии Иркутского государственного университета, профессора Максима Тимофеева. Как сообщает 31 марта 2017 года пресс-служба ИГУ, тема проекта — «Эндемичные байкальские амфиподы как экстремофилы: механизмы резистентности к гипероксии в условиях воздействия ультрафиолетового излучения и высокого давления на физиологическом, биохимическом и молекулярно-биологическом уровнях».

ИГУ стал единственным вузом Иркутской области в списке 427 победителей. В регионе кроме университета грант также получит проект ученых из Института неорганической химии имени А. В. Николаева СО РАН, посвященный кинетике образования и диссоциации газовых гидратов в нефтяных средах.

Напомним, в Иркутском госуниверситете сейчас выполняются еще три проекта, получивших поддержку Российского научного фонда: «Применение субмикронных инкапсулированных сенсоров в прижизненной (in vivo) диагностике стрессовых состояний эндемичных гидробионтов оз. Байкал», руководитель — И. В. Меглинский; «Прецизионное измерение массового состава космических лучей высоких энергий — ключ к определению числа типов космических ускорителей», руководитель — Л. А. Кузьмичев; «Историко-культурная динамика в период неолита на юге Средней Сибири (по материалам керамических комплексов)», руководитель — О. И. Горюнова.

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