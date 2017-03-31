Российский научный фонд поддержал проект НИИ биологии ИГУ
ИГУ стал единственным вузом Иркутской области в списке 427 победителей.
ИГУ стал единственным вузом Иркутской области в списке 427 победителей.
В конкурсе грантов Российского научного фонда на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами победил проект под руководством доктора биологических наук, директора НИИ биологии Иркутского государственного университета, профессора Максима Тимофеева. Как сообщает 31 марта 2017 года
ИГУ стал единственным вузом Иркутской области в списке 427 победителей. В регионе кроме университета грант также получит проект ученых из Института неорганической химии имени А. В. Николаева СО РАН, посвященный кинетике образования и диссоциации газовых гидратов в нефтяных средах.
Напомним, в Иркутском госуниверситете сейчас выполняются еще три проекта, получивших поддержку Российского научного фонда: «Применение субмикронных инкапсулированных сенсоров в прижизненной (in vivo) диагностике стрессовых состояний эндемичных гидробионтов оз. Байкал», руководитель — И. В. Меглинский; «Прецизионное измерение массового состава космических лучей высоких энергий — ключ к определению числа типов космических ускорителей», руководитель — Л. А. Кузьмичев; «Историко-культурная динамика в период неолита на юге Средней Сибири (по материалам керамических комплексов)», руководитель — О. И. Горюнова.