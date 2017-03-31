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12:26 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске 1 апреля откроется «Территория здоровья»

Все выходные месяца будут посвящены профилактике.

В Челябинске впервые заработает «Территория здоровья» — каждые выходные апреля будут посвящены профилактике, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Площадка откроется в центре города уже 1 апреля. «Каждые субботу и воскресенье с 1 по 30 апреля все желающие смогут бесплатно сделать флюорографию, пройти тест на ВИЧ, проверить уровень сахара и холестерина в крови, измерить артериальное давление, узнать индекс массы тела и получить консультации специалистов по вопросам предотвращения развития сердечно-сосудистых заболеваний», — говорится в сообщении.

«Профилактика заболеваний — приоритетное направление в системе здравоохранения. Мы постараемся показать жителям и гостям города, что забота о своем здоровье — это естественная и обязательная процедура, которая к тому же не всегда занимает много времени. Подобных проектов еще не было на Южном Урале», — говорит главный специалист по медицинской профилактике регионального Минздрава Ольга Агеева.

Добавим, в рамках акции в субботу, 15 апреля, с 09.00 до 13.00 южноуральцы смогут сдать кровь в мобильном пункте заготовки крови Челябинской областной станции переливания крови.

«Территория здоровья» будет работать на площади Революции (напротив памятника Ленину) все субботы и воскресенья с 1 по 30 апреля с 12.00 до 15.00. С собой желательно взять паспорт.

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