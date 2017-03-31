Население обяжут купить плавсредства на случай «большой воды»
Население обяжут купить плавсредства на случай «большой воды». Об этом сообщил глава администрации Уфы.
Население обяжут купить плавсредства на случай «большой воды». Об этом сообщил глава администрации Уфы.
Сегодня Ирек Ялалов впервые вышел на прямую линию с жителями столицы и ответил на злободневные вопросы.
Как отметил градоначальник: население утратило навыки прохождения половодья. Лишь у десяти процентов жителей имеются плавсредства. В пик прохождения «большой воды» особое внимание уделят территориям, где половодье будет представлять серьезную угрозу.
Напомним, полную запись трансляции уфимского градоначальника можно посмотреть по ссылке.