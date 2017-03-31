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12:15 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Население обяжут купить плавсредства на случай «большой воды»

Население обяжут купить плавсредства на случай «большой воды». Об этом сообщил глава администрации Уфы.

Источник: ГТРК Башкортостан

Сегодня Ирек Ялалов впервые вышел на прямую линию с жителями столицы и ответил на злободневные вопросы.

Как отметил градоначальник: население утратило навыки прохождения половодья. Лишь у десяти процентов жителей имеются плавсредства. В пик прохождения «большой воды» особое внимание уделят территориям, где половодье будет представлять серьезную угрозу.

Напомним, полную запись трансляции уфимского градоначальника можно посмотреть по ссылке.

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