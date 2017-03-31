В МЧС Башкирии назвали день закрытия всех ледовых переправ

Со 2 апреля перестанет действовать ледовая переправа на реке Белой в деревне Староянзигитово Краснокамского района. Уже закрыты переправы через реку Уфа в селе Караидель Караидельского района, через реку Кама в селе Николо-Березовка Краснокамского района и через реку Белую в районе Бирска.

Функционирование ледовых переправ прекращено из-за уменьшения толщины льда. Выставлены запрещающие аншлаги.