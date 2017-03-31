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12:12 (мск), источник: ИА Башинформ

В МЧС Башкирии назвали день закрытия всех ледовых переправ

УФА, 31 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Главном управлении МЧС России по Башкортостану назвали день закрытия всех ледовых переправ.

Со 2 апреля перестанет действовать ледовая переправа на реке Белой в деревне Староянзигитово Краснокамского района. Уже закрыты переправы через реку Уфа в селе Караидель Караидельского района, через реку Кама в селе Николо-Березовка Краснокамского района и через реку Белую в районе Бирска.

Функционирование ледовых переправ прекращено из-за уменьшения толщины льда. Выставлены запрещающие аншлаги.

«В связи с потеплением лед на водоемах с каждым днем становится опаснее и возникает вероятность несчастных случаев. Гражданам необходимо соблюдать правила безопасности, в том числе ни в коем случае не выезжать на лед на транспорте», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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