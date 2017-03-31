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14:17 (мск), источник: "Российская газета"

С борта МКС сфотографировали «неуловимый» Петербург

Командир международного экипажа корабля «Союз» Сергей Рыжиков смог сделать редкую фотографию Санкт-Петербурга с борта МКС.

Источник: Роскосмос

Как отмечается в сообщении Роскосмоса в Instagram, траектория полета МКС не затрагивает широту, на которой находится город, поэтому для космонавтов увидеть Северную столицу — задача крайне сложная.

Кроме того, сам Петербург в силу географических особенностей нередко оказывается закрыт облаками. Но Сергею Рыжикову удалось поймать момент, когда город переливался ночными огнями.

Фотография мигом разошлась по социальным сетям. В Instagram свыше 20 тысяч человек отметили ее как понравившуюся.

Для Сергея Рыжикова это первый космический полет. Помимо своей основной работы на МКС, он начал свой фотопроект. С высоты МКС Сергей Рыжиков фотографирует города России и мира ночью.

Благодаря космонавту пользователи интернета смогли увидеть, как выглядят из космоса Хабаровск, Иркутск, Магнитогорск, Оренбург. Также Рыжиков снимает города СНГ и дальнего зарубежья. С борта МКС он сфотографировал Иерусалим, Шанхай, Мехико. Пользователи рунета активно оставляют Сергею Рыжикову заявки, в которых просят сфотографировать свои родные города с высоты международной космической станции.

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