С борта МКС сфотографировали «неуловимый» Петербург
Командир международного экипажа корабля «Союз» Сергей Рыжиков смог сделать редкую фотографию
Командир международного экипажа корабля «Союз» Сергей Рыжиков смог сделать редкую фотографию
Как отмечается в сообщении Роскосмоса в Instagram, траектория полета МКС не затрагивает широту, на которой находится город, поэтому для космонавтов увидеть Северную столицу — задача крайне сложная.
Кроме того, сам Петербург в силу географических особенностей нередко оказывается закрыт облаками. Но Сергею Рыжикову удалось поймать момент, когда город переливался ночными огнями.
Фотография мигом разошлась по социальным сетям. В Instagram свыше 20 тысяч человек отметили ее как понравившуюся.
Для Сергея Рыжикова это первый космический полет. Помимо своей основной работы на МКС, он начал свой фотопроект. С высоты МКС Сергей Рыжиков фотографирует города России и мира ночью.
Благодаря космонавту пользователи интернета смогли увидеть, как выглядят из космоса Хабаровск, Иркутск, Магнитогорск, Оренбург. Также Рыжиков снимает города СНГ и дальнего зарубежья. С борта МКС он сфотографировал Иерусалим, Шанхай, Мехико. Пользователи рунета активно оставляют Сергею Рыжикову заявки, в которых просят сфотографировать свои родные города с высоты международной космической станции.