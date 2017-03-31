С борта МКС сфотографировали «неуловимый» Петербург

Как отмечается в сообщении Роскосмоса в Instagram, траектория полета МКС не затрагивает широту, на которой находится город, поэтому для космонавтов увидеть Северную столицу — задача крайне сложная.

Кроме того, сам Петербург в силу географических особенностей нередко оказывается закрыт облаками. Но Сергею Рыжикову удалось поймать момент, когда город переливался ночными огнями.

Фотография мигом разошлась по социальным сетям. В Instagram свыше 20 тысяч человек отметили ее как понравившуюся.