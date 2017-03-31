Новосибирский научный центр разработал безопасный препарат для борьбы с шелкопрядом

НОВОСИБИРСК, 31 марта. /ТАСС/. Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал препарат для уничтожения опасного лесного вредителя — шелкопряда. Он безвреден для остальных живых существ, сообщил ТАСС заместитель генерального директора «Вектора» Александр Агафонов.

«Препарат технологичен, нарабатывать его можно в тех необходимых количествах, которые нужно использовать. Он еще не зарегистрирован, нужно пройти определенные этапы регистрации», — сказал Агафонов, уточнив, что к регистрации препарат готов.

Отличительной особенностью, пояснил он, является то, что препарат воздействует целенаправленно на вредителя. Других подробностей гендиректор не уточнил.

Шелкопряд — опасный вредитель, поражающий многие породы деревьев. Гусеницы шелкопряда объедают листья и хвою, пораженные деревья засыхают, что увеличивает риск лесных пожаров. В настоящее время в Сибири наблюдается мощная вспышка размножения шелкопряда, вызванная засушливой погодой в прошлые годы.

Ранее руководитель Рослесхоза Иван Валентик сообщил, что шелкопрядом в Сибири поражено порядка 1,3 млн га лесов, что почти втрое больше, чем во время прошлой эпидемии в 1995—1996 годов. Наиболее тревожная ситуация складывается в Томской области и Красноярском крае, она осложняется тем, что около 40% зараженных территорий находится в водоохранной зоне, применять там химические реагенты нельзя, нужны более дорогие биологические. Чтобы ликвидировать угрозу, по оценкам Рослесхоза, необходимо около 1,3 млрд рублей, у регионов есть лишь 300 млн рублей, они рассчитывают на помощь федерального центра.

«Вектор» — один из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России, градообразующее предприятие наукограда Кольцово, расположенного в нескольких километрах от Новосибирска. Этот центр является одной из двух лабораторий в мире, где хранится вирус оспы. Специалисты «Вектора» в последние годы изобрели лекарство от «птичьего» гриппа H1N1 и многих вирусов, представляющих смертельную опасность для человека.