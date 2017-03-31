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12:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Ряд стран пригрозили бойкотировать «Евровидение» в случае недопуска Самойловой

Несколько стран-участниц музыкального конкурса «Евровидение» пообещали бойкотировать соревнование в Киеве, если к нему не допустят российскую певицу Юлию Самойлову.

Источник: Reuters

Об этом генеральный директор Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Делтенре сообщила в письме премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, передает посвященный «Евровидению» портал Oikotimes в пятницу, 31 марта.

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Делтенре отметила, что члены ЕВС крайне негативно относятся к позиции Украины в скандале вокруг Самойловой. Она призвала Гройсмана разрешить въезд российской певице.

Если запрет будет одобрен Киевом, это окажет крайне разрушительное влияние на репутацию Украины в мире.
Ингрид Делтенре
Генеральный директор Европейского вещательного союза

Ранее, 29 марта, глава ЕВС заявила, что Украина может лишиться права на участие в «Евровидении» в случае, если не будет найдено решение по участию в соревновании Самойловой. Делтенре добавила, что ведет переговоры с Гройсманом и президентом страны Петром Порошенко.

Служба безопасности Украины закрыла Самойловой въезд в страну 22 марта. Такое решение было связано с посещением певицей Крыма в 2015 году, что на Украине считают нарушением государственной границы.

Полуфиналы «Евровидения-2017» состоятся 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.

Справка
Кто такая Юлия Самойлова и как ее выбрали для поездки на Евровидение-2017На песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию должна представить Юлия Самойлова. Планировалось, что девушка выступит с песней «Flame Is Burning» на английском языке.
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