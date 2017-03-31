Единый прием граждан проведут судебные приставы Приангарья 12 апреля

Как сообщает 31 марта пресс-служба УФССП в регионе, на вопросы жителей региона по работе управления в этот день ответят его руководитель, его заместители, ответственные за организацию исполнительного производства, розыска, дознания, рассмотрения обращений в исполнительном производстве, а также начальники структурных подразделений управления и их заместители. Предварительная запись на прием к руководителю УФССП в регионе идёт по телефонам: (3952) 21−43−31, 21−44−19.

В день единого приема граждан управление будет работать с 14:00 до 20:00. На приёме при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.