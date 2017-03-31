Единый прием граждан проведут судебные приставы Приангарья 12 апреля
День единого приема граждан пройдёт 12 апреля 2017 года в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.
День единого приема граждан пройдёт 12 апреля 2017 года в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.
Как сообщает 31 марта
В день единого приема граждан управление будет работать с 14:00 до 20:00. На приёме при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Напомним, в УФССП по Иркутской области открыт центр информирования граждан. Позвонив в