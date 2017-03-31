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13:10 (мск), источник: Baikal-info.ru

Единый прием граждан проведут судебные приставы Приангарья 12 апреля

День единого приема граждан пройдёт 12 апреля 2017 года в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

Как сообщает 31 марта пресс-служба УФССП в регионе, на вопросы жителей региона по работе управления в этот день ответят его руководитель, его заместители, ответственные за организацию исполнительного производства, розыска, дознания, рассмотрения обращений в исполнительном производстве, а также начальники структурных подразделений управления и их заместители. Предварительная запись на прием к руководителю УФССП в регионе идёт по телефонам: (3952) 21−43−31, 21−44−19.

В день единого приема граждан управление будет работать с 14:00 до 20:00. На приёме при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Напомним, в УФССП по Иркутской области открыт центр информирования граждан. Позвонив в call-центр по тел.: 8 (3952) 21−44−11, можно получить информацию о наличии или отсутствии задолженности и способе оплаты, государственных услугах, адресах, номерах телефонов, графиках работы управления и его структурных подразделений, порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц управления при предоставлении ими государственных услуг.

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