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12:29 (мск), источник: Publika.md

Астрономы сообщили о таинственном космическом взрыве

Международный коллектив астрофизиков обнаружил загадочную рентгеновскую вспышку в небольшой галактике, расположенной на расстоянии 10,7 миллиарда световых лет от Земли.

Источник: Publika.md

Соответствующее исследование принято к публикации в журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society и доступно на сайте arXiv.org.

В октябре 2014 года космический телескоп Chandra зарегистрировал в районе участка небесной сферы, получившего название CDF-S (Chandra Deep Field-South), вспышку: интенсивность рентгеновского излучения из данного источника резко выросла на несколько часов в тысячу раз.

За несколько минут в окружающее пространство было выброшено больше энергии, чем всеми звездами галактики, в которой располагается источник. Примерно через сутки сигнал исчез. До этого обсерватория Chandra не регистрировала подобных событий. Наблюдения космических телескопов Hubble и Spitzer позволили определить расстояние до источника.

Астрофизики впервые наблюдали разрушение звезд, сообщает lenta.ru.

Ученые не знают природы необычного сигнала, однако выдвигают несколько гипотез его происхождения: коллапс массивного светила, слияние двух нейтронных звезд или нейтронной звезды с черной дырой, а также уничтожение белого карлика черной дырой.

Каждая из них полностью не описывает событие из CDF-S. Ученые не исключают, что имеют дело с новым астрономическим явлением.

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