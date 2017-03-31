Астрономы сообщили о таинственном космическом взрыве
Международный коллектив астрофизиков обнаружил загадочную рентгеновскую вспышку в небольшой галактике, расположенной на расстоянии 10,7 миллиарда световых лет от Земли.
Международный коллектив астрофизиков обнаружил загадочную рентгеновскую вспышку в небольшой галактике, расположенной на расстоянии 10,7 миллиарда световых лет от Земли.
Соответствующее исследование принято к публикации в журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society и доступно на сайте arXiv.org.
В октябре 2014 года космический телескоп Chandra зарегистрировал в районе участка небесной сферы, получившего название
За несколько минут в окружающее пространство было выброшено больше энергии, чем всеми звездами галактики, в которой располагается источник. Примерно через сутки сигнал исчез. До этого обсерватория Chandra не регистрировала подобных событий. Наблюдения космических телескопов Hubble и Spitzer позволили определить расстояние до источника.
Астрофизики впервые наблюдали разрушение звезд, сообщает lenta.ru.
Ученые не знают природы необычного сигнала, однако выдвигают несколько гипотез его происхождения: коллапс массивного светила, слияние двух нейтронных звезд или нейтронной звезды с черной дырой, а также уничтожение белого карлика черной дырой.
Каждая из них полностью не описывает событие из