Мэр Новосибирска снова предложил участникам «Монстрации» присоединиться ко «Всешествию»

НОВОСИБИРСК, 31 марта. /ТАСС/. Идеолог ежегодного первомайского шествия «Монстрации» Артем Лоскутов подал в мэрию Новосибирска уведомление о проведении акции по центральной улице города — Красному проспекту. Мэр Анатолий Локоть сообщил журналистам, что предложит участникам альтернативный вариант — присоединиться к молодежному «Всешествию».

«Заявка будет согласована в том плане, что будет предложено присоединиться к “Всешествию”. Мы никому ничего не запрещаем, никаких запретов. Все в рамках закона», — сказал он.

По словам мэра, «Всешествие» в этом году пройдет по тому же маршруту, что и в прошлом: от театра «Глобус» до площади Пименова (ГПНТБ). Лоскутов в своей заявке традиционно называл маршрут по Красному проспекту: от площади Калинина до площади Ленина.

«1 мая в городе традиционно несколько крупных мероприятий. Они занимают центр. В прошлом году мы столкнулись с определенными организационными проблемами», — сообщил журналистам Локоть.

Одна «Монстрация» — два протокола.

«Монстрация» — альтернативная первомайская демонстрация, участники которой надевают костюмы и несут плакаты с шуточными и абсурдными лозунгами. Традиция зародилась в Новосибирске в 2004 году и стала одной из визитных карточек города. Первое шествие собрало около 80 человек, в 2014 году было 4 тыс. «монстрантов». В 2011 году Лоскутов получил за свой проект премию в области современного искусства «Инновация» от Государственного центра современного искусства.

После несогласованной акции в 2015 году Лоскутов был задержан сотрудниками центра по противодействию экстремизму МВД, были составлены два протокола об административных нарушениях. Суд счел его виновным в организации несанкционированного митинга, арестовал на 10 суток и оштрафовал на 5 тыс. руб.

Мероприятие 1 мая 2016 г. было согласовано мэрией, «монстранты» прошли сразу за организованным администрацией города «Всешествием» и по заявке последнего, но после мероприятия Лоскутов был доставлен в отделение полиции, где на него составили административный протокол за нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия. На выходе из Центрального райсуда, где он был оштрафован, Лоскутов снова был доставлен в отделение полиции, а оттуда в Октябрьский районный суд Новосибирска. Ему было предъявлено еще одно обвинение по ст. 20.2 КоАП РФ — за организацию несогласованного митинга на ступенях библиотеки (ГПНТБ). Судья Майя Руткевич с доводами полиции не согласилась и дело прекратила за отсутствием состава правонарушения.