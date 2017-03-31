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13:09 (мск), источник: Nakanune.ru

Свердловские путешественники нашли огромные следы в уральской тайге: «Не исключено, что они принадлежат снежному человеку»

Свердловские путешественники нашли огромные следы в уральской тайге. Не исключено, что обнаруженные следы наконец прольют свет на загадку снежного человека, которого, по словам местных жителей здесь встречали не раз. Уже летом путешественники намерены отправится в экспедицию в эти места, передает корреспондент Накануне.RU.

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7
фотографий
7
фотографий

Как рассказал Накануне.RU руководитель клуба «Дикий Север» Евгений Свитов, следы были обнаружены в Ханты-Мансийском автономном округе в верховьях реки Хулга на устье реки Тыкотлова проводником клуба «Дикий Север» Андреем Ребась.

«По весу существа сказать сложно, да и фотографий самого существа пока нет, не удается его сфотографировать. При этом очень часто участники наших экспедиция в своих путешествиях сталкиваются с непонятными вещами, — то шерсть, то следы. Мы ежегодно посещаем те районы, но летаем чуть севернее — Ямало-Ненецкий автономный округ. Этот район чуть южнее, это территория относится к приполярному Уралу — Нарадо-Итвинский кряж. Каждый год у нас туда бывает по несколько экспедиций», — рассказал путешественник.

По его словам, манси не раз рассказывали о встрече со снежным человеком и замечали следы его присутствия.

«Манси рассказывали, что часто охотятся на оленей на Отортене и видят следы, видели и само существо. Оно стояло на вершине холма. В основном в таежной, ненаселенной местности видят. Другие рассказывали, что видели его с вертолета при заброске на реку. Рассказов очень много. На манси он даже нападал, “выдавливал” их со своей территории. Это было около таежного поселка Суеват-Пауль. Последняя встреча была в 2015 году, зимой. У него, как у любого зверя, есть свой охотничий ареал, где он живет и он не любит, когда там появляются чужаки. Получилось так, что они остались ночевать в одной из изб Суеват-Пауль и ночью он пришел. Был очень сильный свист, характерный для него, собаки забеспокоились. Причем это был не медведь, потому что охотничьи собаки на него по-другому реагируют: они приучены охотиться на медведя. Здесь — заскулили. Манси закрылись в доме, а он начал в избу к ним стучать по всем стенам, затем в дверь. Они очень испугались, притихли и стук прекратился, собаки перестали визжать. Утром вышли, когда солнце взошло, собаки задушены, а от двери оторвана огромная доска», — рассказал Евгений Свитов.

В настоящее время у исследователей есть «зарисовка» снежного человека: «Он лохматый, шерсть у него бурого цвета, высокий, у него широкие плечи, — похож на обезьяну чем-то, но стоит на дух ногах. Руки у него длинные, покрытые волосяным покровом».

Путешественники также пытаются найти реальное подтверждение существования существа. По словам руководителя клуба «Дикий Север», кусочка его шерсти, например, было бы достаточно, чтобы провести тест ДНК, — это стало бы прямым доказательством существования снежного человека. При этом, встречаться с ним напрямую они бы не хотели.

«В основном те, кто встречают его, после этого заболевают, сходят с ума, появляются отклонения. Говорят, что после встречи с ним долго не живут, поэтому, конечно, лучше бы нам с ним не встречаться напрямую. Любая тайна — манит. Конечно, страшно. Я бы не хотел как руководитель клуба, чтобы участники экспедиции сталкивались с ним в тайге. Понятно, что мы летаем группами и в лагерь он не приходит. Он вряд ли нападет, но в одиночку встретиться с ним не хотелось бы», — пояснил путешественник.

Добавим, что ближайшая экспедиция клуба в места, где предположительно обитает снежный человек, запланирована на 12 июля этого года.

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