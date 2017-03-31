Свердловские путешественники нашли огромные следы в уральской тайге: «Не исключено, что они принадлежат снежному человеку»

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Как рассказал Накануне.RU руководитель клуба «Дикий Север» Евгений Свитов, следы были обнаружены в Ханты-Мансийском автономном округе в верховьях реки Хулга на устье реки Тыкотлова проводником клуба «Дикий Север» Андреем Ребась. «По весу существа сказать сложно, да и фотографий самого существа пока нет, не удается его сфотографировать. При этом очень часто участники наших экспедиция в своих путешествиях сталкиваются с непонятными вещами, — то шерсть, то следы. Мы ежегодно посещаем те районы, но летаем чуть севернее — Ямало-Ненецкий автономный округ. Этот район чуть южнее, это территория относится к приполярному Уралу — Нарадо-Итвинский кряж. Каждый год у нас туда бывает по несколько экспедиций», — рассказал путешественник.

По его словам, манси не раз рассказывали о встрече со снежным человеком и замечали следы его присутствия. «Манси рассказывали, что часто охотятся на оленей на Отортене и видят следы, видели и само существо. Оно стояло на вершине холма. В основном в таежной, ненаселенной местности видят. Другие рассказывали, что видели его с вертолета при заброске на реку. Рассказов очень много. На манси он даже нападал, “выдавливал” их со своей территории. Это было около таежного поселка Суеват-Пауль. Последняя встреча была в 2015 году, зимой. У него, как у любого зверя, есть свой охотничий ареал, где он живет и он не любит, когда там появляются чужаки. Получилось так, что они остались ночевать в одной из изб Суеват-Пауль и ночью он пришел. Был очень сильный свист, характерный для него, собаки забеспокоились. Причем это был не медведь, потому что охотничьи собаки на него по-другому реагируют: они приучены охотиться на медведя. Здесь — заскулили. Манси закрылись в доме, а он начал в избу к ним стучать по всем стенам, затем в дверь. Они очень испугались, притихли и стук прекратился, собаки перестали визжать. Утром вышли, когда солнце взошло, собаки задушены, а от двери оторвана огромная доска», — рассказал Евгений Свитов.

В настоящее время у исследователей есть «зарисовка» снежного человека: «Он лохматый, шерсть у него бурого цвета, высокий, у него широкие плечи, — похож на обезьяну чем-то, но стоит на дух ногах. Руки у него длинные, покрытые волосяным покровом». Путешественники также пытаются найти реальное подтверждение существования существа. По словам руководителя клуба «Дикий Север», кусочка его шерсти, например, было бы достаточно, чтобы провести тест ДНК, — это стало бы прямым доказательством существования снежного человека. При этом, встречаться с ним напрямую они бы не хотели.