В День смеха в Омск придут снег, метель и гололёд
Метеорологи подготовили прогноз погоды на выходные.
Метеорологи подготовили прогноз погоды на выходные.
В субботу, 1 апреля, ночью ожидается −5…−10°. В
В воскресенье, 2 апреля, похолодает. Ночью прогнозируется −6…−11°, при прояснении до -16°. Днём потеплеет лишь до −1…−6°. Ветер несколько стихнет. Местами пройдёт небольшой снег.
В понедельник, 3 апреля, погода чуть ухудшится. Ночью вновь будет −6…−11°, при прояснении до -16°. Днём температура воздуха подрастёт до −3…+2°. В регион вернётся порывистый ветер. Местами ожидаются снег и мокрый снег.