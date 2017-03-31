В День смеха в Омск придут снег, метель и гололёд

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы рассказало, какая погода ждёт жителей Омской области в первые дни апреля — на выходных и в начале предстоящей рабочей недели.

В субботу, 1 апреля, ночью ожидается −5…−10°. В юго-восточных районах области будет существенно теплее — до 0°. Днём воздух прогреется до −5…−0°. Порывистый ветер местами сохранится — до 16−20 м/с. В День смеха омичей ждут издевательские шуточки природы: мокрый снег, снег и гололедица, ночью местами — метель.

В воскресенье, 2 апреля, похолодает. Ночью прогнозируется −6…−11°, при прояснении до -16°. Днём потеплеет лишь до −1…−6°. Ветер несколько стихнет. Местами пройдёт небольшой снег.

В понедельник, 3 апреля, погода чуть ухудшится. Ночью вновь будет −6…−11°, при прояснении до -16°. Днём температура воздуха подрастёт до −3…+2°. В регион вернётся порывистый ветер. Местами ожидаются снег и мокрый снег.