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12:46 (мск), источник: СуперОмск

Погибшая студентка колледжа просила экс-омбудсмена Астахова найти ей новую семью

Найденная вчера, 30 марта, погибшая студентка Торгово-экономического колледжа писала письмо бывшему детскому омбудсмену Павлу Астахову с просьбой найти ей новую семью.

Свое обращение девочка опубликовала в августе прошлого года на сайте Forpresident.ru, где каждый желающий может отправить личное письмо президенту России.

«Здравствуйте, меня зовут Софья Игоревна Тихолиз. От меня отказались родители, мама у меня пьёт, папе я просто не нужна, им всё равно, где я нахожусь. Я попала в Исилькульский детский дом, оттуда меня забрала приёмная семья Сосыковых, я там живу не очень давно, может, чуть больше года. Раньше меня всё устраивало, а сейчас здесь стало не по себе, нас стало больше, я чувствую себя некомфортно. Живу я в комнате с двумя маленькими мальчиками, одному 7, другому 9 лет, они коррекционники, и у них ненормальное поведение, они занимаются плохими вещами, думают только о сексе», — сообщается в письме.

По словам девочки, в ее приемной семье ее никто не обижал и все любили, но постоянный шум и отсутствие хоть какого бы то ни было личного пространства она больше терпеть не могла. Более того, она понимала, что как сироте ей придется очень сложно, поэтому особой надежды на колледж даже не питала.

«Дорогой Павел Алексеевич, помогите мне найти приёмную семью, чтобы я там была одна. Если вас это не затруднит. Спасибо за внимание», — заканчивается письмо Софьи.

Отметим, что письмо до известного адвоката и детского омбудсмена Павла Астахова так и не дошло — 1 июля 2016 года он ушел в отставку с поста уполномоченного по правам детей. Письмо же Софьей было написано в конце августа, поэтому вполне вероятно, что его так никто и не прочитал.

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