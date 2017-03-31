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13:53 (мск), источник: Prokazan.ru

Весенний призыв 2017 года: 4 тысячи татарстанцев отправятся на службу

1 апреля стартует весенний призыв 2017 года.

За время призывной кампании, которая продлится до 15 апреля текущего года, в российскую армию призовут 142 тысячи человек от 18 до 27 лет. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал военный комиссар РТ, генерал-майор Сергей Погодин.

Как сообщил Погодин, в эту призывную кампанию в Татарстане вызову на комиссию подлежит 19 тысяч человек, из них 4 тысячи человек подлежит отправке в войска.

 — В основном отправляются в Сухопутные войска — 41,7%, воздушно-космические силы — 12,9% и 11% в Росгвардию, — сказал Погодин.

Кроме этого, военный комиссар РТ отметил, что молодые люди из республики будут отдавать долг Родине в составе Президентского полка Службы Коменданта Московского Кремля 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

 — Во время призыва в Сборном пункте будет организовано 3-х разовое горячее питание, — добавил он.

Кстати, с весны этого года реализуется федеральный проект «Позвони маме». Так, призывникам и их родителям будут бесплатно выдаваться 1−3 сим-карты и предоставляться льготные тарифы.

 — Также в Сборном пункте будут оформляться и выдаваться банковские карты. Ежемесячно на них поступает денежное довольствие солдат — 2 тыс рублей, для сирот — 3 тыс, — сказал Сергей Погодин.

Альтернативную гражданскую службу будут проходить 22 призывника.

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