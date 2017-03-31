Дятлова: В Калининграде в 2017 году уберут все шумовые полосы

По словам Дятловой, шумовые полосы планируется заменить искусственными неровностями — зона пешеходных переходов будет конструктивно выделена, высота неровности составит 7 см. Примерная стоимость одного такого объекта — 100−150 тыс рублей.

Елена Дятлова пояснила, что искусственные неровности на месте пешеходных переходов заставят снижать скорость водителей не только легковых автомобилей, но и большегрузных машин.