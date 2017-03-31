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17:26 (мск), источник: Новый Калининград

Дятлова: В Калининграде в 2017 году уберут все шумовые полосы

В Калининграде в 2017 году планируется убрать все шумовые полосы, установленные ранее перед пешеходными переходами. Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», сообщила на пресс-конференции в пятницу врио министра развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова.

По словам Дятловой, шумовые полосы планируется заменить искусственными неровностями — зона пешеходных переходов будет конструктивно выделена, высота неровности составит 7 см. Примерная стоимость одного такого объекта — 100−150 тыс рублей.

Елена Дятлова пояснила, что искусственные неровности на месте пешеходных переходов заставят снижать скорость водителей не только легковых автомобилей, но и большегрузных машин.

Напомним, в конце декабря экс-глава комитета городского хозяйства мэрии Калининграда Сергей Мельников признал, что опыт с шумовыми полосами повторять не планируется. «Потому что все-таки старый жилой фонд трескается, когда грузовики едут. Хотели доброе дело сделать, но получился спорный вариант», — пояснил Мельников.

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