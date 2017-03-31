Дятлова: В Калининграде в 2017 году уберут все шумовые полосы

По словам Дятловой, шумовые полосы планируется заменить искусственными неровностями — зона пешеходных переходов будет конструктивно выделена, высота неровности составит 7 см. Примерная стоимость одного такого объекта — 100−150 тыс рублей.
Елена Дятлова пояснила, что искусственные неровности на месте пешеходных переходов заставят снижать скорость водителей не только легковых автомобилей, но и большегрузных машин.
Напомним, в конце декабря экс-глава комитета городского хозяйства мэрии Калининграда Сергей Мельников признал, что опыт с шумовыми полосами повторять не планируется. «Потому что все-таки старый жилой фонд трескается, когда грузовики едут. Хотели доброе дело сделать, но получился спорный вариант», — пояснил Мельников.