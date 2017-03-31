Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Американский посол ответил на предложение вернуть Аляску России
Несколько стран хотят бойкотировать «Евровидение»
Кадыров и Галустян сняли шуточный ответ НАТО (видео)
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
Любовники, роскошь и деньги: история жизни Сергея ДягилеваКак известный антрепренер много лет подряд эпатировал парижскую публику и находил деньги на свои невероятные постановки
Имена «Ренат» и «Эльмира» выведут из-под запрета
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Путин пошутил над словами главы Исландии об армии страны - СМИ
Храбрящийся Путин, усталый Медведев посетили Север
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
СМИ: все двигатели для ракет России оказались бракованными
Храбрящийся Путин, усталый Медведев на Севере
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
10Европейские деревья года
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
13:20 (мск), источник: Baikal-info.ru

Ремонт Маратовской развязки начнут в Иркутске в 2017 году

В 2017 году будет продолжена работа по ремонту внутриквартальных проездов, дорог и тротуаров в частном секторе, уже сформирован перечень улиц.

К ремонту Маратовской развязки приступят в Иркутске в 2017 году. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на заявление председателя комитета по городскому обустройству Елены Федоровой на совещании по комплексному развитию транспортной инфраструктуры города. По словам начальника департамента дорожной деятельности Михаила Малыхина, в результате ремонта увеличится радиус транспортной развязки, что повысит ее пропускную способность.

В 2017 году также планируется выполнить ремонт на 25 участках дорог Иркутска. «На этих участках будет отремонтировано дорожное покрытие и тротуары. Все работы проведут с учетом требований “Доступной среды”: тротуары обустроят пандусами, — подчеркнул Михаил Малыхин. — Будет также нанесена разметка с устройством искусственных неровностей на пешеходных переходах и установкой дорожных знаков для обеспечения безопасности дорожного движения».

Начальник департамента дорожной деятельности отметил, что в 2017 году будет завершен проект по реконструкции Покровской развязки. Заключительный четвертый этап позволит соединить улицы Рабочего Штаба и Сурнова. Напомним, в прошлом году в ходе реконструкции были выполнены работы по переустройству выезда в микрорайоны Лесной и Зеленый с переносом инженерных сетей и коммуникаций, расширена проезжая часть за рынком Покровский, более эффективно и безопасно разделены транспортные потоки. Это позволило увеличить пропускную способность транспортного узла в два раза.

Кроме того, для обеспечения безопасности дорожного движения в городе планируется установка светофоров, устройство барьерных и пешеходных ограждений, обустройство пешеходных переходов. В 2017 году будет продолжена работа по ремонту внутриквартальных проездов, дорог и тротуаров в частном секторе, уже сформирован перечень улиц.

Напомним, Иркутск впервые вошел в федеральную программу «Безопасные качественные дороги». В рамках программы на ремонт дорог планируется привлечь более 500 млн рублей. Всего на ремонт дорожного полотна в Иркутске будет направлено около 1,2 млрд рублей.

Директор МУП «ИркутскАвтодор» Михаил Чайковский рассказал, что до наступления среднесуточных положительных температур ведется ямочный ремонт. Сейчас на дорогах города работает пять специальных машин. В начале апреля парк дорожной техники пополнят новые установки: «УЯР» и установка для ремонта швов. Это позволит в несколько раз повысить производительность ремонтных работ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кремль прокомментировал вопрос ношения хиджабов в школах
Белоруссия не признала долг перед Россией за поставки газа
Жириновский: Нужно отпустить всех задержанных после митингов
Тиллерсон: Главы МИД НАТО обсудят действия против «агрессии РФ»
Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры
Полковник СБУ убит в результате взрыва в центре Мариуполя
Илона Маска пригласили на ПМЭФ
Спорт
Семак vs Семин, Гончаренко vs Скрипченко, южное дерби в Ростове Выделяем главные интриги 21-го тура чемпионата России
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов» Слова бывшего ведущего популярного телешоу в эфире «Нашего радио» возмутили не только участников проекта, но и его коллег
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Имена «Ренат» и «Эльмира» выведут из-под запрета В Госдуме предлагают не вводить норму, запрещающую называть детей аббревиатурами.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь