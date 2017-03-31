Ремонт Маратовской развязки начнут в Иркутске в 2017 году

К ремонту Маратовской развязки приступят в Иркутске в 2017 году. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на заявление председателя комитета по городскому обустройству Елены Федоровой на совещании по комплексному развитию транспортной инфраструктуры города. По словам начальника департамента дорожной деятельности Михаила Малыхина, в результате ремонта увеличится радиус транспортной развязки, что повысит ее пропускную способность.

В 2017 году также планируется выполнить ремонт на 25 участках дорог Иркутска. «На этих участках будет отремонтировано дорожное покрытие и тротуары. Все работы проведут с учетом требований “Доступной среды”: тротуары обустроят пандусами, — подчеркнул Михаил Малыхин. — Будет также нанесена разметка с устройством искусственных неровностей на пешеходных переходах и установкой дорожных знаков для обеспечения безопасности дорожного движения».

Начальник департамента дорожной деятельности отметил, что в 2017 году будет завершен проект по реконструкции Покровской развязки. Заключительный четвертый этап позволит соединить улицы Рабочего Штаба и Сурнова. Напомним, в прошлом году в ходе реконструкции были выполнены работы по переустройству выезда в микрорайоны Лесной и Зеленый с переносом инженерных сетей и коммуникаций, расширена проезжая часть за рынком Покровский, более эффективно и безопасно разделены транспортные потоки. Это позволило увеличить пропускную способность транспортного узла в два раза.

Кроме того, для обеспечения безопасности дорожного движения в городе планируется установка светофоров, устройство барьерных и пешеходных ограждений, обустройство пешеходных переходов. В 2017 году будет продолжена работа по ремонту внутриквартальных проездов, дорог и тротуаров в частном секторе, уже сформирован перечень улиц.

Напомним, Иркутск впервые вошел в федеральную программу «Безопасные качественные дороги». В рамках программы на ремонт дорог планируется привлечь более 500 млн рублей. Всего на ремонт дорожного полотна в Иркутске будет направлено около 1,2 млрд рублей.

Директор МУП «ИркутскАвтодор» Михаил Чайковский рассказал, что до наступления среднесуточных положительных температур ведется ямочный ремонт. Сейчас на дорогах города работает пять специальных машин. В начале апреля парк дорожной техники пополнят новые установки: «УЯР» и установка для ремонта швов. Это позволит в несколько раз повысить производительность ремонтных работ.