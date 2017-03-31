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13:34 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Россельхознадзор снял с продажи в Воронеже 60 кг опасной свинины

Нарушения нашли в торговой точке в Северном микрорайоне.

Инспекторы Россельхознадзора по Воронежской области нашли в продаже 60 кг свинины и свиных голов без ветеринарных документов. Мясо продавали в несанкционированной торговой точке на улице 60 Армии в Воронеже, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 30 марта. Незаконную торговлю остановили, нарушителя привлекли к административной ответственности.

Управление Россельхознадзора советует горожанам покупать только проверенную продукцию в специально отведенных для торговли местах. Происхождение мяса без документов установить невозможно. В мясе могут быть болезнетворные микроорганизмы, возбудители заболеваний, общих для человека и животных, запрещенные и вредные вещества, антибиотики и прочее. Такая продукция угрожает жизни и здоровью человека.

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