Россельхознадзор снял с продажи в Воронеже 60 кг опасной свинины
Нарушения нашли в торговой точке в Северном микрорайоне.
Нарушения нашли в торговой точке в Северном микрорайоне.
Инспекторы Россельхознадзора по Воронежской области нашли в продаже 60 кг свинины и свиных голов без ветеринарных документов. Мясо продавали в несанкционированной торговой точке на улице 60 Армии в Воронеже, сообщила
Управление Россельхознадзора советует горожанам покупать только проверенную продукцию в специально отведенных для торговли местах. Происхождение мяса без документов установить невозможно. В мясе могут быть болезнетворные микроорганизмы, возбудители заболеваний, общих для человека и животных, запрещенные и вредные вещества, антибиотики и прочее. Такая продукция угрожает жизни и здоровью человека.