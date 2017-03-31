В Нижнем Новгороде впервые проведена уникальная операция на сердце
Новая методика позволяет выполнить замену аортального клапана без вскрытия полости сердца.
Новая методика позволяет выполнить замену аортального клапана без вскрытия полости сердца.
Три нижегородки прооперированы с использованием инновационной системы транскатеторного протезирования аортального клапана в Специализированной кардиохирургической клинической больнице (СККБ).
Первую имплантацию вместе с нижегородскими хирургами провёл Алексей Протопопов, профессор, заведующий отделением отделением
«Такие операции — настоящий прорыв в современной кардиологии, — считает Алексей Протопопов. — Это щадящий метод, но главное это — единственный шанс для тяжёлых больных, неоперабельных с точки зрения классической кардиохирургии».
Среди первых пациентов, которых подготовили к операции, самому младшему 69 лет. Полостные операции пожилым пациентам перенести тяжело, а иногда смертельно опасно. Транскатеторное протезирование предусматривает ввод клапана и необходимых для операции инструментов в сердце через бедренную артерию.
«По предварительным данным в таких операциях в Нижегородской области нуждаются 30−40 человек в год, — считает Антон Максимов, главный врач нижегородской специализированной кардиохирургической клинической больницы. — С учётом, что продолжительность жизни растёт, в дальнейшем число нуждающихся в таких операциях, увеличится».
Стоит такая операция около миллиона рублей, нижегородским пациентам их делают бесплатно по квоте. После замены клапана пациент может вернуться к активной жизни.