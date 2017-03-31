В Нижнем Новгороде впервые проведена уникальная операция на сердце

Три нижегородки прооперированы с использованием инновационной системы транскатеторного протезирования аортального клапана в Специализированной кардиохирургической клинической больнице (СККБ).

Первую имплантацию вместе с нижегородскими хирургами провёл Алексей Протопопов, профессор, заведующий отделением отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения Красноярской краевой клинической больницы.

«Такие операции — настоящий прорыв в современной кардиологии, — считает Алексей Протопопов. — Это щадящий метод, но главное это — единственный шанс для тяжёлых больных, неоперабельных с точки зрения классической кардиохирургии».

Среди первых пациентов, которых подготовили к операции, самому младшему 69 лет. Полостные операции пожилым пациентам перенести тяжело, а иногда смертельно опасно. Транскатеторное протезирование предусматривает ввод клапана и необходимых для операции инструментов в сердце через бедренную артерию.

«По предварительным данным в таких операциях в Нижегородской области нуждаются 30−40 человек в год, — считает Антон Максимов, главный врач нижегородской специализированной кардиохирургической клинической больницы. — С учётом, что продолжительность жизни растёт, в дальнейшем число нуждающихся в таких операциях, увеличится».

Стоит такая операция около миллиона рублей, нижегородским пациентам их делают бесплатно по квоте. После замены клапана пациент может вернуться к активной жизни.