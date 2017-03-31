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15:00 (мск), источник: ТАСС

«Бамбарбия! Киргуду!»: «Кавказской пленнице» — 50 лет

ТАСС рассказывает про самые интересные факты о комедии Леонида Гайдая.

Фильм
8.6
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
1966 / СССР / 1 ч. 22 мин.
мелодрамакомедия...

Полвека назад, 1 апреля 1967 года, состоялась премьера комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». 3 апреля фильм вышел в широкий прокат, прочно заняв свое место среди лучших кинокомедий всех времен.

Успех картины был оглушительным, она сразу разошлась на цитаты. Несмотря на почтенный возраст, история про приключения молодого этнографа в одном из горных районов до сих пор любима миллионами зрителей. Вместе с сотрудниками архива киноконцерна «Мосфильм» мы собрали несколько интересных фактов о «Кавказской пленнице».

Слишком легкомысленная комедия

В премьерный год картина стала фаворитом проката: ее посмотрели более 76 миллионов зрителей, а ведь могла бы так и остаться лежать на «полке». Цензуре не нравились легкомысленные шутки и песни.

Но тут в дело вмешался случай. В советское время существовала традиция отправлять киноновинки руководству страны для проведения культурного досуга. Так комедия попала к Леониду Брежневу и пришлась ему по душе. Он похвалил картину, чем решил ее судьбу.

Разрешительное удостоверение на прокат фильма было выдано Комитетом по кинематографии 14 января 1967 года. И, как показало время, генсек не ошибся: «Кавказская пленница» заняла четвертое место в СССР по сборам.

А могло бы быть продолжение…

В соответствии с первоначальной заявкой, поданной на «Мосфильм» в июне 1965 года, сценарий нового фильма назывался «Шурик в горах» и состоял из двух новелл: первая («Кавказская пленница») повествовала о студентке Нине, приехавшей к родственникам на Кавказ и похищенной местным начальником.

Вторая часть — «Снежный человек и другие» — рассказывала о научной экспедиции во главе с известным профессором (в исполнении Михаила Пуговкина), которая ищет снежного человека. Ученые находят его следы, а оказывается, что их оставила знаменитая троица: Трус, Балбес и Бывалый. Но в итоге в качестве сценария была утверждена только первая история.

Студентка, комсомолка… циркачка!

Найти для съемок студентку, комсомолку, спортсменку и просто красавицу оказалось не простой задачей. На роль пробовались такие звёзды советского кино, как Лариса Голубкина, Наталья Кустинская, Наталья Селезнева, Марианна Вертинская и другие.

Однако Гайдай выбрал никому на тот момент не известную цирковую артистку с одной киноролью за плечами (фильм «Формула радуги») — 19-летнюю Наталью Варлей. И ведь не ошибся!

Надежда + Людмила = Нина

Кстати, голоса Натальи Варлей зритель так и не услышал. Озвучивала Нину Надежда Румянцева (та самая «королева бензоколонки» Людмила Добрыйвечер), а песню про медведей исполнила Аида Ведищева. Она же, кстати, исполняла позже песню «Вулкан страстей» в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая.

Бывалый и его команда

«Кавказская пленница» стала последним фильмом, где появляется известная троица — Трус, Балбес и Бывалый. Считается, что трио распалось из-за разногласий между Георгием Вициным, Юрием Никулиным и Евгением Моргуновым.

Но, судя по документам «Мосфильма», еще на стадии написания литературного сценария от сценарно-редакционной коллегии поступали замечания: мол, троица начинает надоедать. Так что причина, по которой распался этот творческий союз, перекочевавший с экранов в фольклор, была, как минимум, не одна.

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