«Бамбарбия! Киргуду!»: «Кавказской пленнице» — 50 лет

Полвека назад, 1 апреля 1967 года, состоялась премьера комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». 3 апреля фильм вышел в широкий прокат, прочно заняв свое место среди лучших кинокомедий всех времен.

Успех картины был оглушительным, она сразу разошлась на цитаты. Несмотря на почтенный возраст, история про приключения молодого этнографа в одном из горных районов до сих пор любима миллионами зрителей. Вместе с сотрудниками архива киноконцерна «Мосфильм» мы собрали несколько интересных фактов о «Кавказской пленнице».

Слишком легкомысленная комедия

В премьерный год картина стала фаворитом проката: ее посмотрели более 76 миллионов зрителей, а ведь могла бы так и остаться лежать на «полке». Цензуре не нравились легкомысленные шутки и песни.

Но тут в дело вмешался случай. В советское время существовала традиция отправлять киноновинки руководству страны для проведения культурного досуга. Так комедия попала к Леониду Брежневу и пришлась ему по душе. Он похвалил картину, чем решил ее судьбу.

Разрешительное удостоверение на прокат фильма было выдано Комитетом по кинематографии 14 января 1967 года. И, как показало время, генсек не ошибся: «Кавказская пленница» заняла четвертое место в СССР по сборам.