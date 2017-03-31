Екатеринбужцы проверят грамотность под диктовку министра

Текст «Тотального диктанта» в Екатеринбурге будет читать региональный министр культуры Светлана Учайкина. Проверить грамотность под ее диктовку можно будет в Областной библиотеке для детей и молодежи имени В. П. Крапивина.

Всего в городе будет работать 22 площадки. В число «чтецов» попали местные звезды, например, ведущие новостей на телеканалах «41-Домашний» и «4 канал» Анастасия Эйнгорн и Алла Авдеева, радиоведущая Евгения Плотникова.

Регистрация участников идет на сайте totaldict.ru, на семи площадках места уже закончились, передает «Уралинформбюро».

Текст для «Тотального диктанта» написал писатель Леонид Юзефович, чьи юные годы прошли на Урале. Он подготовил три варианта текста, посвященные разным городам, в том числе Перми.

Проверить свою грамотность можно будет 8 апреля. В 2017 году в «Тотальном диктанте» примут участие 514 российских и 287 зарубежных городов.